



::. Тля на садовых деревьях и кустарниках | Здоровье дачного участка Тля на садовых деревьях и кустарниках

С наступлением устойчивой теплой погоды в наших садах появляется тля. Эти вредители очень широко распространены по всему миру, их насчитывается 3000 видов. На территории бывшего Союза известно более 1000 видов. В наших садах одновременно может быть несколько видов тли, которые образуют свои колонии на строго определенных растениях.

Например, черная калиновая тля наносит большой вред калине, а зеленая яблонная тля селится на яблоне, груше, боярышнике, айве. Первые личинки тли отрождаются из яиц, зимовавших на молодых побегах и на ветках, около почек. В период распускания почек, отродившиеся мелкие личинки скапливаются на них и высасывают сок. Когда почки распустятся, личинки переходят на нижнюю сторону листьев, на кору молодых побегов. Личинки быстро развиваются и через 12-15 дней превращаются в бескрылых самок-основательниц, длиной 2-3 мм. Самки-основательницы без оплодотворения отрождают до 50 личинок. За лето, в зависимости от погодных условий, отрождается несколько поколений тли. В конце июня - июле появляются крылатые самки-расселительницы, Они перелетают на значительные расстояния и заселяют новые растения. Во второй половине лета развитие тли замедляется. Насекомое покидает основное растение и переселяется на промежуточное. Осенью самки отрождают личинок, часть которых превращается в самок, а часть - в самцов. После спаривания, возвратившись на растения своего расселения, самки откладывают на молодых побегах зимующие яйца.



Садоводам приходится бороться с тлей на многих растениях. На некоторых растениях, например, на овощных, тли бывает не очень много, и мы ее не замечаем - с ней успешно справляются наши добровольные помощники - насекомые. На других же, деревьях и ягодных кустарниках, тли бывает много и без применения химических препаратов не обойтись. На верхушках веток черной смородины и крыжовника садоводам приходилось видеть скрученные листья, внутри которых бывает много мелких бледно-зеленых насекомых длиной до 2 мм. Это - крыжовниковая тля. Этот вид тли, и другие виды ее живут и размножаются так, как описано выше. В апреле крыжовниковая тля отрождается, личинки ее сосут сок из почек, затем переползают на черешки молодых листьев и зеленые побеги. Поврежденные черешки искривляются, листья загибаются вниз. Летом тля перелетает на промежуточные растения - салат, осот. В прошлом году мне приходилось наблюдать очень много тли на осоте.

Чтобы спасти урожай салата, грядки надо располагать подальше от черной смородины и уничтожать сорняки. Красная и белая смородина повреждаются листовой галловой тлей, насекомым желтого цвета, длиной 2-3 мм. До середины лета тля питается, высасывая сок с нижней стороны листа. При питании тлей на верхней стороне листьев образуются темно-красные и желтые опухоли - галлы, которые все садоводы, вероятно, видели и не раз обрывали листья, чтобы уничтожить этого вредителя.

С середины июня иногда появляются крылатые самки, которые перелетают на сорняки из семейства губоцветных, где живут и размножаются до осени. Осенью они возвращаются на красную и белую смородину и откладывают на побегах зимующие яйца. На сливе поселяется тля сливовая опыленная, насекомое бледно-зеленого цвета, с тремя продольными полосками на спине, длиной 2,5 мм. Развивается и живет так же, как и другие тли. При большом количестве этого насекомого на сливе, а также на яблоне, листья и плоды загрязняются ее выделениями (медвяной росой), которыми питаются муравьи. Они то и защищают тлю от ее врагов, хищных насекомых.

Иногда на листьях, покрытых выделениями тли, образуются сажистые грибы, вызывая нарушения фотосинтеза и жизнедеятельности растений. Летом тля со сливы перелетает на тростник, а осенью - обратно на плодовые деревья. Зеленая яблонная тля летом перелетает на подорожник.

Вишневая тля глянцево-черного цвета, длиной 2-2,4 мм. Летом часть тли не покидает вишню, меньшая часть перелетает на подмаренник. Осенью на подмареннике появляются самцы, которые переселяются на вишню. После спаривания самки откладывают яйца. За вегетацию бывает 10 и более поколений.



Численность тлей снижают полезные насекомые: мухи сирфиды, златоглазки, хищные клопы, божьи коровки. Некоторые насекомые настолько успешно борются с тлей, что могут уничтожить ее почти полностью. В начале прошлого века из Северной Америки в Европу, Африку, Австралию и Новую Зеландию была завезена кровяная тля, опасный вредитель яблонь. Вред, причиняемый тлей, был настолько велик, что урожай яблок уничтожался почти полностью. Химические методы борьбы не давали результатов. В 20-е годы из США в страны Европы был завезен естественный враг этой тли, афелинус, мелкое насекомое из отряда перепончатокрылых. Размноженный в лабораториях, он был выпущен в сады, где уничтожал до 90% тли. В 1926 г. он был завезен и в нашу страну, а в 1930 г. был размножен в институте защиты растений в Ленинграде и выпущен на Кавказе, в Крыму и на Украине в сады, где акклиматизировался. Благодаря ему, кровяная тля была почти полностью уничтожена. В наших садах тлю уничтожают в основном божьи коровки и златоглазки. К сожалению, применяя ядохимикаты там, где и без них можно обойтись, мы уничтожаем и защитников своего сада.

При небольшой численности тли (когда ранней весной на 2 м побегов обнаруживается 25-30 зимующих яиц, а в летний период 10-15% листьев заселены тлей), а также, если наблюдается большое количество божьих коровок, златок, проводить опрыскивания нецелесообразно, так как полезные насекомые в этом случае сами способны уничтожить тлю. При большом количестве тли многие специалисты советуют ранней весной, до распускания почек, обработать посадки раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) или карбофоса (75 г на 10 л воды). Мне не приходилось применять эти способы, т.к. большого количества тли у меня на участке не было, и я стараюсь меньше применять ядохимикаты. При большом количестве тли проводят опрыскивание настоем или отваром табачной пыли. Для приготовления отвара берут 400 г табачной пыли, настаивают сутки в 10 л воды, кипятят 2 часа, охлаждают, процеживают.

Перед опрыскиванием на 1 л отвара добавляют 1 л воды и 20 г мыла для лучшего прилипания. Можно приготовить и настой: 400 г табачной пыли настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают, добавляют 10 л воды и перед опрыскиванием добавляют 40 г хозяйственного мыла. Концентрированный настой или отвар без добавления мыла можно хранить в полиэтиленовых бутылках до следующего опрыскивания. Нельзя этот отвар или настой применять перед созреванием ягод. Если тли много, для избавления от нее можно применять таблетки инта-вира (1 таблетка на 10 л воды). Я применял инта-вир для опрыскивания черемухи, терна и, главным образом, калины. Обычно одного раза достаточно, чтобы уберечь растение в течение всего лета, но можно производить опрыскивание и 2 раза за вегетацию, второй раз - не позже, чем за 25 дней до уборки урожая. Я считаю, что для борьбы с тлями можно применять и другие растворы, которые рекомендованы для борьбы с сосущими насекомыми, т.е. настои пижмы, тысячелистника и другие. Для борьбы с мучнистой росой на крыжовнике и красной смородине мне посоветовали применить зольный раствор, а биолог Любовь Чернышенко из Харьковской области и от тли советует применять этот настой: 1 кг золы настаивают неделю в 10 л воды. Затем настой осторожно сливают, добавляют хозяйственное мыло и опрыскивают растения. Такую обработку производят в конце мая - начале июня 3 раза, ежедневно или через день. Оставшуюся золу разводят в 10 л воды и поливают кусты. Кроме борьбы с болезнями и вредителем растение получает подкормку.

В. Лазовский

Газета «Садовод»







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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.