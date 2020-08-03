Рыхление - занятие кропотливое

У нас, в Нечерноземье, почвы такие, что неизменно покрываются пленкой, точнее почвенной пленкой. Значит, дружных, полных всходов, да и нормального роста и развития, если что и взошло, ожидать не приходится. А мы тут с неумеренными удобрениями. А между тем к проросткам, корням растений, микроорганизмам не поступает кислород. Для того чтобы воздух свободно проникал в почву, необходимо корку убрать - рыхлить верхний слой почвы. Рыхление - занятие кропотливое, требует усердия и терпения, а по существу - неинтересное. Не сразу виден результат. То ли дело - копка. Тут все ясно, и результат налицо: анаэробный слой оказался наверху, аэробный внизу - и те, и другие микроорганизмы погибли, чем будут питаться растения? Как чем? Минералкой! Вот обычный ложный довод. Поэтому надо рыхлить. Но как рыхлить?

Грубым рыхлением можно повредить мочковатые - самые полезные корни у проростков, они еще не окрепли, а у деревьев - это основные питающие дерево корни. Для ленивых, а поэтому быстрых в огородных делах выход есть - посеять растения попарно, даже по три - они помогают друг другу пробивать почвенную корку. Потом надо оставить одно - самое сильное. Но не надо вырывать соседнее - можно повредить корни того растения, которое остается, удаляемые растения надо аккуратно срезать. При рыхлении надо грамотно выбрать орудие рыхления, да и сам способ. Для нежных растений и цветов у меня лучший помощник при первом рыхлении заплывшей почвенной корки - использованный стерженек шариковой ручки.

Хочу остановиться на рыхлении под картофелем. Надо пройтись граблями по участку с еще не взошедшим картофелем. Но не надо грести почву на себя, собирая с гряды верхний слой, а заодно и клубни. Так же и при окучивании - не надо острой тяпкой орудовать в непосредственной близости от появившихся стеблей картофеля. Не надо сооружать пикообразный холмик, соединяя стебли вместе. Окученный кустик должен иметь не пикообразную, а пирамидальную форму.

И. Кривега, садовод-любитель







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