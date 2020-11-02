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::. Если марганец в почве в избытке | Овощеводство
Если марганец в почве в избытке
Для дезинфекции почвы против гнилей растений применяют раствор марганцовки. Но некоторые огородники делают это слишком щедро, в результате чего может проявиться вредное действие избытка марганца в растении.
Наиболее часто явление избытка этого элемента проявляется на тепличных томатах. Молодое или взрослое растение начинает без видимых причин увядать. Обычное временное увядание листьев проходит после полива, к вечеру или утром растение вполне оправляется от него. При отравлении марганцем увядание от одного полива не проходит.
Проверкой избыточного содержания марганца в почве может овладеть каждый без всяких лабораторных анализов фунта. Для этого нужно не пожалеть истратить сотню семян томата любого сорта. Избыток марганца определяют так. На одну тарелку на хорошо увлажненную тряпочку, марлю или фильтровальную (промокательную) бумагу раскладывают 50 семян. Другие 50 семян сеют в другую тарелку, но в грунт, взятый из-под увядающих растений. Тарелки ставят в теплое место, следят за постоянством увлажнения семян до наклевывания.
Если в контроле (на первой тарелке) с наклевыванием и прорастанием семян все в порядке, осматривают содержимое второй тарелки. При избытке марганца у наклюнувшихся и проросших семян в грунте начинает темнеть кончик проростка.
Избыток марганца удаляется из почвы хорошей промывкой водой и поливом настоем извести.
Э. Феофилов, заслужен, агроном России
Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 126 | автор: sadovod | Вчера, 11:05 | Комментариев 0 |
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