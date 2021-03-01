

::. Почва дикая и прирученная - Воспроизводство плодородия почв | Овощеводство Почва дикая и прирученная - Воспроизводство плодородия почв

Основой получения отличного урожая как в плодовых садах, так и в декоративном садоводстве и цветоводстве, является плодородие почвы. Но не всегда выделенные под огород или сад земли соответствуют этим требованиям. И каждый садовод стремиться улучшить все природные свойства почвы, для этого существуют приёмы её окультуривания.

Начинают знакомство с почвой с её механического состава, он может быть лёгким, средним или тяжелым.



К тяжелым почвам относятся суглинки и глины. Они мало пригодны для ведения огородничества без значительного вмешательства человека. Глинистые почвы обычно холодные, плохо прогреваются весной. Они плотные, пучинистые, но даже сезонные подъемы и опускания грунта не добавляет в толще глинистых почв достаточно капиляров для насыщения почвы кислородом. Такая почва очень влагоемка, впитывает много воды, которая дополнительно вытесняет кислород из пор, а высыхая, глина покрывается коркой, сквозь которую новой порции воды проникнуть к корням растений сложно. Таким образом, на глинистых почвах одновременно возможен как серьёзный залив растений водой, вплоть до полной гибели корней, так и серьёзная засуха, когда надземная часть растений просто сгорает на солнце. Окультуривание глинистых почв проводят в течение нескольких лет. Для начала необходимо облегчить её механический состав, этого можно добиться внесением крупного песка, перегноя и измельченных растительных остатков. На 1 кв. метр тяжелых почв вносят 1 ведро речного песка, 1 ведро перегноя (или перепревшего навоза) и 1 ведро измельченной коры и веток и 1 литр сухой древесной золы. Если почва быстро пересыхает и покрывается коркой, то необходимо в течение всего огородного сезона мульчировать её скошенной травой, сеном или другими растительными остатками. Такой приём избавить от постоянного рыхления верхнего слоя, а так же создаст благоприятные условия для образования плодородного слоя при помощи дождевых червей, которым будет комфортно под слоем растительных остатков. Слой мульчи должен быть не менее 10 сантиметров. В дальнейшем можно полностью исключить перекапывание глинистых почв, внося смесь питательных и рыхлящих веществ по поверхности почвы весной, а в течение лета несколько раз рыхля поверхность плоскорезом и плотно укрывая его мульчирующим материалом. Для избежания заплывания глинистых почв весной, при сходе снега, или в дождливую погоду, участок следует разбить на гряды, вокруг которых устроить глубокие междугрядья с возможностью отвода воды в сточную канаву. Стоит учесть, что глинистые почвы, богатые минеральными веществами, подходят для закладки плодовых садов, если грунтовые воды находятся достаточно глубоко. В садах так же использую глубокую мульчу или применяют залужение. Именно на таких почвах получаются очень вкусные фрукты.



К лёгким почвам относятся песчаные почвы и торфяные. Хотя оба вида довольно просты в обработке и чаще всего имеют лёгкую структуру, они очень разные и мероприятия по их окультуриванию тоже очень разные.

Торфяные почвы чаще всего встречаются в заболоченных местах с высоким стоянием грунтовых вод. А заболоченные почвы с высоким стоянием грунтовых вод для ведения садоводства не пригодны. Хотя сейчас выведено достаточно карликовых сортов плодовых деревьев с компактной корневой системой, которые можно выращивать на холмиках, при высоком стоянии грунтовых вод. А вот для ведения огородничества торфяные почвы подойдут, если достаточно окультурить их и привести в норму их кислотность. В торфе содержится большое количество органических веществ, но они, к сожаления, находятся в недоступной для растений форме. Торфяные почвы чаще всего очень бедны бором и фосфором, по этому культуры чувствительные к недостатку этих веществ ( томаты, капуста) нуждаются в дополнительной подкормке в течение сезона, даже при внесении элементов при посадке. Торф может заплывать весной или в сильные дожди, тогда его структура становиться плотной и при высыхании сильно слёживается. В таком виде торф плохо впитывает воду при поливе, поэтому следует не допускать залив грядок на торфяной почве, используя водоотводящие канавки или дренаж. Ещё одна сложность в окультуривании торфяных почв- это высокая кислотность, она угнетающе действует на растения и мешает усвоению питательных веществ. Необходимо проводить раскисление. Этот агроприём осуществляют с помощью гашеной извести. Её вносят осенью, после окончания огородного сезона. Вместе с известью не вносят никаких химических удобрений, навоза или перегноя. Для весенне-летнего раскисления почв используют доломитовую муку, известковый туф, молотый известняк, их вносят в почву под перекопку, возможно внесение вместе с навозом и перегноем. Для того, чтобы сделать органику из торфа доступной для растений используют самый простой способ, поливают торф раствором навоза или птичьего помёта, а потом мульчируют кошеной травой. Этот приём позволяет повысить плодородие торфяных почв уже в первом сезоне в несколько раз. Чтобы почва не простаивала, сверху на мульчу высаживают рассаду кабачков или тыкв.

Песчаные почвы пожалуй самые не удобные почвы для ведения садоводства или огородничества. Да, они часто просты в обработке, не заливаются водой ( при глубоком уровне грунтовых вод), содержат мало сорняков. Но в этом и минусы тоже. Песчаные почвы плохо удерживают воду и нуждаются в дополнительных поливах, они плохо удерживают органические частицы, которые необходимы растениям для нормального роста. Песчаные почвы бедны по своему составу, плохо удерживают корни крупных растений, именно по этому взрослые деревья могут выворачиваться ветром. Для окультуривания песчаных почв используют внесение глины или суглинков, до 2 ведёр на 1 кв. метр. На овощных грядах делают траншеи с закладкой на дно измельченных ветвей и органических остатков, с последующей укладкой удобренной почвы, чтобы сократить потери питательных веществ и воды. А при закладке сада, посадочные ямы делают максимального размера и так же используют слой дренажа, а яму заполняют смесью песка, глины, перегноя и растительных остатков.

Когда почва становиться пригодной для ведения садоводства и огородничества следует позаботиться о том, чтобы она не утратила свои полезные свойства. Основным законом сохранения плодородия почвы является «Закон возврата», он говорит о том, что все полезные вещества, вынесенные растениями из почвы, должны быть в неё возвращены с превышением.

А. Кремнева, агроном





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::. прочитало: 222 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.