

::. Расчет системы капельного полива: подробная инструкция | Овощеводство / Ваш сад Расчет системы капельного полива: подробная инструкция

Система капельного полива избавляет цветоводов и огородников от ежедневного обхода грядок и клумб со шлангом в руках. Она доставляет необходимое количество воды непосредственно к корням растений. Как рассчитать систему и что нужно приобрести для ее создания, рассказывает Анатолий Евстафьев, руководитель торгового сектора «САД» «Леруа Мерлен Бугры».



Устройство системы капельного полива

Система капельного полива состоит из сети трубопроводов, которую можно планировать индивидуально, в зависимости от количества грядок и клумб, и специальных устройств — капельниц. Капельницы дозированно подают необходимое количество воды непосредственно к корням растений.

Капельница (также можно встретить название «эмиттер») — трубка с малым внутренним диаметром, пропускающая строго определенное количество жидкости. Капельницы установлены в цельнотянутые пластиковые трубки (можно встретить название «капельные ленты»). Ленты подключаются к магистральному трубопроводу. Одинаковые капельницы установлены на одном и том же расстоянии, равном расстоянию между корнями соседних растений. Благодаря этому все посадки на всех грядках получают одно и то же количество воды.

Капельницы бывают компенсированными и некомпенсированными. Недостаток некомпенсированных капельниц в том, что количество проходящей через трубку воды меняется, если меняется напор в источнике водоснабжения.

Поток, проходящий через компенсированную капельницу, никогда не меняется, даже если напор в трубопроводе увеличился или уменьшился.

Внутри компенсированной капельницы находится силиконовая мембрана, которая частично прикрывается при повышении напора, и отверстие в трубке сужается. Если давление снизилось, мембрана приоткрывается, и количество вытекающей из трубки воды всегда остается неизменным.

Трубопровод подключен к источнику воды. Включать и выключать подачу можно автоматически (в этом случае в систему встраивают специальный контроллер) и вручную.

Автоматическая регулировка подачи дает возможность выстраивать сложные графики полива по таймеру — например, два раза в день по полчаса или один раз в сутки, в зависимости от требований по уходу за конкретным видом растений. Также есть возможность настраивать индивидуальные графики полива для двух и более веток трубопровода, если вода подается на грядки с растениями разных видов.

В систему можно встраивать дополнительные устройства. Это может быть фильтр, повышающий качество воды, или резервуары с питательными веществами для подкормки растений.

Преимущество капельной системы перед обычной системой орошения в том, что вода подается в грунт, а не на листья растений. Эта особенность исключает эффект ожога, при котором лучи солнца проходят через капли воды, как через линзу, и обжигают листья. Дополнительное преимущество в экономии воды: на грядки и клумбы поступает ровно столько влаги, сколько нужно, чтобы растения росли и развивались, и вода не расходуется впустую.

Система универсальна — ее можно применять для орошения растений в открытом грунте и в теплице.



Как рассчитать расход воды, длину шланга и количество капельниц

Приобрести систему капельного полива можно в виде готового комплекта. В отделах товаров для садоводства магазинов товаров для ремонта и обустройства дома и дачи представлены комплекты для огородов и цветников разной площади. Однако нередко бывает так, что подобрать готовый комплект, точно соответствующий условиям в теплице или на огороде, не получается. В этом случае можно создать индивидуальный комплект самостоятельно, проведя несложные расчеты.

На первом этапе необходимо рассчитать расход воды, чтобы определить диаметр основного трубопровода. Расход определяют на основе длины и количества грядок, а также расстояния (шага) между растениями. Для примера можно взять большой огород с огурцами и салатом. Предположим, что огурцы и салат растут на 10 грядках длиной по 10 метров. Расстояние между огурцами 30 см и 10 см между ростками салата. Для полива грядок понадобится 100 метров капельной ленты. Длину шланга магистрального трубопровода рассчитывают индивидуально, в зависимости от дистанции между грядками и источником водоснабжения.

Допустим, что огурцы и салат занимают одинаковую площадь — по 5 грядок на каждый вид растений. Расчеты в этом случае необходимо проводить, разделив огород на две зоны.

Для полива огурцов потребуется проложить трубки с капельницами, расположенными с шагом 30 см. Выход воды для каждой капельницы одинаков и составляет 1 литр в час. На одном метре ленты помещается 3 капельницы. Общее их количество для грядки длиной 10 метров составляет 30 штук. Для 5 грядок потребуются ленты со 150 капельницами.

Для полива салата потребуется 100 капельниц на одну грядку или 500 для всей зоны. Сложив общее количество капельниц, получаем 650 единиц. Это количество умножаем на значения выхода воды для каждого устройства и получаем 650 литров в час. Именно столько воды потребуется, если полив будет работать непрерывно.

Однако на деле фактическое количество воды, питающей растения, может оказаться меньшим — все зависит от графика и продолжительности полива. Зная точные цифры, можно вычислить, сколько воды будет расходовать система орошения ежедневно. Как правило, разные растения требуют различных графиков полива. Обеспечить его можно установкой автоматизированного контроллера с поддержкой двух и более каналов полива. Если покупка электронного устройства превышает бюджет, трубопровод можно разделить на две независимые ветки, установив на каждую магистраль индивидуальный запорный кран. Это позволит включать полив для каждой зоны вручную.



Подбираем шланг для магистрали и трубки с интегрированными капельницами

В качестве магистрального трубопровода можно использовать садовый шланг или трубу ПНД. Второй вариант предпочтительней, так как прочная пластиковая труба выдерживает контакт с грунтом и способна «зимовать» на огороде в течение многих лет.

Труба ПНД выпускается с несколькими вариантами внутреннего диаметра — 16, 20, 25, 32, 50. Выбор одного из этих калибров позволяет организовать подачу необходимого для полива объема воды. Данные по объему, который может пропустить труба определенного диаметра, известны и указаны в спецификациях к товару. К примеру, труба ПНД 16 пропускает 600 л/час, труба ПНД 20 — 800 л/час. Для огорода, использованного в нашем примере, стоит выбрать трубу ПНД 20, чтобы обеспечить запас пропускной способности. Если купить трубы с меньшей пропускной способностью, то корни растений будут получать недостаточное количество воды.

Выбор между капельными лентами ограничивается двумя видами трубок — с компенсированными или некомпенсированными капельницами — и зависит от предпочтений садовода.



Прокладываем магистральный водопровод и капельные ленты

Центральную магистраль укладывают перпендикулярно грядкам с любой стороны. Полоски капельной ленты укладывают параллельно грядкам, подключая к магистральному трубопроводу с помощью специальных отводов (количество фитингов рассчитывается индивидуально).



Дополнительное оборудование

Если система полива подключена к водопроводу, необходимо подключать магистральный трубопровод с помощью редуктора давления воды или регулятора давления воды. Разница между этими устройствами в том, что редуктор обеспечивает стабильное давление, которое невозможно изменить. Регулятор позволяет менять давление. Вне зависимости от выбранного устройства, для подачи нужного объема воды в системе необходимо обеспечить давление в пределах от 0,3 до 0,7 атмосфер.

Если подключить систему полива к водопроводу по каким-то причинам нельзя, есть возможность устроить подачу самотеком из накопительной емкости, поднятой на высоту 3-4 метра от поверхности земли. Такая схема позволит подавать воду на грядки небольшой площади. Если площадь огорода превышает 5 соток, для увеличения подачи воды необходимо приобрести насосную станцию. Редукторы, накопительные емкости, насосные станции и другое оборудование также можно приобрести в гипермаркетах товаров для обустройства дома и дачи.







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::. прочитало: 214 | автор: sadovod | 10 сентября 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.