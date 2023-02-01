



::. Выращивание овощей в тени и на солнце | Овощеводство Выращивание овощей в тени и на солнце

На всех дачных участках есть хорошо освещенные солнцем места, но есть и затенённые участки. Сегодня мы поговорим, а что можно выращивать из овощных культур в полутени, и в тени без ущерба для урожая, но самое главное для нашего здоровья.

Свет – один из факторов, влияющих на рост и развитие любого растения. Именно под действием света происходят сложные биохимические процессы, при которых образуются сложные органические соединения, т.е. строительный материал растения. Он образуется из более простых неорганических веществ. Этот процесс называется фотосинтезом.

Недостаток света приводит к голоданию растения. При пониженной освещенности, кроме низкого урожая, снижается качество продукции: частично из-за уменьшения ценных питательных веществ, а в большинстве случаев из-за накопления нитратов. Большая часть поглощённых из почвы нитратов из-за недостатка света не успевает преобразовываться в сложные органические соединения и накапливается в растение. Но и избыточная освещенность также не полезна, она часто приводит к угнетению растения, и часто к его ожогам.

Требование различных культур к интенсивности освещения различно, что необходимо учитывать при выборе места для выращивания той или иной культуры, что кстати позволяет использовать для получения урожая затененные места садового участка.

Но начнем с наиболее требовательных растений к интенсивности света.

Для этих культур выбирают самые освещенные солнцем участки.

В основном это те культуры, которые выращиваются ради получения плодов: это томаты, перцы, баклажаны, огурцы, бобовые культуры. При выращивании этих культур необходимо учитывать, что затенение может быть вызвано не только теневыми участками, но и загущёнными посадками, несвоевременной обрезкой и формированием растений. Открытые солнечные места лучше подобрать и для выращивания редиса, редьки и укропа. Кто-то может возразить на счет укропа. Укроп хорошо растет и в затененных местах. Это так, но культура при затенении отличается сильным накоплением нитратов, особенно при избытке азота в почве и нарушениях в агротехнике.

Ко второй группе относятся также светолюбивые растения, эти культуры лучше себя чувствуют на открытых солнечных местах, но им для нормального роста и развития достаточно 4-5 часов нахождения на открытом месте. А вот в тени их выращивать не следует, это также приведет к существенному снижению темпов роста. К таким культурам относятся: луковые, свекла столовая, морковь, репа, петрушка, брюква, капусты, салаты, шпинат.

А вот если у вас имеются полностью затененные участки, то на них можно попробовать вырастить лук на перо, щавель, ревень, салатную капусту.

Но хочу добавить, что эта градация условна.

так как в пределах каждого вида есть сорта, выделяющиеся по теневыносливости или, наоборот, по светолюбию.

Если растение будет испытывать недостаток света, то это будет видно по его внешнему виду. Листва при этом выглядит истощенной, вытянутой. Стебель удлиняется, становится тонким и ломким, растение приобретает довольно неприглядный и жалкий вид.

Отношение растений к интенсивности освещения меняется также и на протяжении периода вегетации.

Так для большинства культур максимальная интенсивность света необходима в период активного роста и созревания плодов, а в начальный период вегетации допустима более низкая интенсивность освещения, что позволяет выращивать рассаду огурцов, томатов и других культур на подоконниках.

Разные культуры предъявляют различные требования не только к интенсивности света, но и к продолжительности светового дня, что называется фотопериодизмом. Эти требования растений являются необходимым условием для перехода их к цветению и плодоношению.

Фотопериодизм контролирует не только цветение, но и ряд других явлений и процессов. Изменяя продолжительность дня, можно управлять ростом и развитием растений: усиливать или подавлять рост вегетативных органов, но об этом мы поговорим в другой раз.







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::. прочитало: 459 | автор: sadovod | 31 января 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.