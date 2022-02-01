

::. Требования овощных культур к свету, или что посадить в тени | Овощеводство Требования овощных культур к свету, или что посадить в тени

Естественный солнечный свет — один из факторов, влияющих на рост и развитие растения. Без света невозможен фотосинтез, а значит жизнь и развитие растения. Только часть спектра, электромагнитных волн, которые излучает солнце достигает поверхности земли. Радиация в диапазоне 300- 710 нм называется физиологической или фотосинтетически активной (ФАР). Каждая часть ФАР играет определенную роль в жизнидеятельности растения.

При низкой освещенности замедляется развитие растения, снижается накопление биомассы, нарушаются другие процессы в тканях растения. Избыток солнечной энергии также вреден для растений, вызывает ожоги, негативно сказывается на процессы фотосинтеза. Но для каждого растения существует свой оптимальный уровень освещения по интенсивности и по продолжительности дня.

По интенсивности освещения овощные культуры можно разделить на 3 группы.

Наиболее требовательны к свету: томат, баклажан, перец, тыква, фасоль и конечно арбуз и дыня.

Вторая группа менее требовательна к свету, это огурец, горох, корнеплоды, чеснок, лук, капуста, салат, шпинат.

И третья группа лук репчатый, петрушка, свекла, сельдерей, щавель. Эти культуры менее требовательны к свету. Их можно выращивать в затененных участках огорода.

Требования растений к интенсивности освещения меняется на стадиях вегетации. Так для прорастания семян свет не нужен, при появлении всходов появляется высокая требовательность к свету. В период формирования генеративных органов потребность к свету возрастает. А во время созревания плодов потребность к свету снижается.

Кроме потребности к интенсивности освещения, растения выработали чувствительность к ритму светлого и темного времени суток (фотопериодизм).

Растение переходит к цветению только при определенной длине светового дня.

По отношению к этому требованию овощные культуры условно можно разделить на две группы.

Растения длинного дня: томат, перед, баклажан, фасоль, редис и др.

К растениям короткого дня можно отнести капустные, астровые, сельдерейные, маревые и др., эти культуры переходят в фазу цветения при продолжительности светового дня 16-20 ч, а некоторые из них переходят к цветению и при круглосуточном освещении.

Зная требования растений овощных культур к интенсивности и продолжительности светового дня можно наиболее эффективно использовать открытые и теневые места огорода, выращивать культуру в наиболее благоприятный период по продолжительности светового дня.

Так редис – растение длинного дня в благоприятных условиях (при длинном световом дне) быстро переходить к цветению, т.е. стрелковаться. Поэтому редис стараются сеять или ранней весной, чтобы к периоду длинного дня в июне уже собрать урожай, или сеют уже в самом конце июля и позже, когда световой день сокращается.

Надеюсь, эти советы помогут вам увеличить качество и количество урожая.

Много полезных советов на нашем сайте «Газета садовод»

Г. Соколов







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::. прочитало: 145 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.