В декабре было тепло и бесснежно. А сейчас сильные морозы. Как спасти землянику от вымерзания?

Земляника – культура недостаточно зимостойкая. При отсутствии снежного покрова растения погибают при температуре –15...18°C. Но при наличии снежного покрова толщиной 20 см земляника способна перенести морозы до –25...30°C. Корни земляники очень чувствительны к морозам и подмерзают уже при –8°C. Поэтому важным приемом является мульчирование почвы (торфом, сухими листьями, травой или другими материалами слоем 12-15 см) около растений. Для удержания снега на посадках земляники надо разложить сверху хворост, щиты или другие приспособления. Но если всего этого вы не сделали заранее, то ваши посадки могут заметно поредеть.

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