Уход за садовой земляникой весной

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Земляника — многолетнее травянистое растение. Надземную часть ее составляет несколько укороченных стеблей, несущих крупные листья. Землянику относят к вечнозеленым растениям, так как она зимует с листьями. Весной эти листья живут недолго, и на смену им быстро появляются новые, молодые. Листья тройчатые, растут в течение всей вегетации, но неравномерно: весной, с установлением теплой погоды, — более быстро, во время же созревания ягод рост листьев замедляется. Корневая система земляники залегает неглубоко, 80 процентов корней уходят в почву не глубже чем на 20 сантиметров. Поэтому земляника очень чувствительна к избытку влаги, и на переувлажненных землях корни ее быстро загнивают. Земляника — неморозостойкое растение и без снежного покрова вымерзает. Находясь в течение зимы под глубоким снежным покровом, растения остаются живыми. Очень раннее снеготаяние может нанести серьезный вред, поскольку при возврате весенних морозов земляника остается без снежной защиты. Корни погибают при минус 8 °С, а наземная часть растения — при минус 10—15 °С. Задержка снеготаяния в этом случае спасает растение.

К опасным повреждениям земляники, приводящим к ее гибели, относится выпревание в зимне-весеннее время. Выпревание происходит в результате переувлажнения почвы в осенний период и застоя воды в почве и под почвой ранней весной, с началом таяния снега. В этот период землянику могут повреждать подснежные паразитические грибы, так называемая "снежная плесень", покрывающая растение в виде тонкого серого паутинного налета. Особенно сильно повреждаются подмороженные растения, когда под толстым слоем снега, в зоне растения атмосфера насыщена водяными парами. Это благоприятствует поражению растений грибами. Наиболее часто наблюдается такое выпревание у озимых культур. Ему подвержены в первую очередь растения, сильно поврежденные вредителями (землянично-малиновым долгоносиком, земляничным клещом, нематодами), пораженные болезнями (белой и бурой пятнистостью, серой гнилью). Выпревание может быть связано с большой засоренностью насаждений сорняками, недостатком питательных веществ в почве и возрастом кустов. Куст земляники биологически полноценен в течение 4—5 лет, потом он стареет и урожайность его резко падает. На низких участках, на тяжелых и сильно переувлажненных почвах выпревание земляники более вероятно.

Нередким повреждением является выпирание растений из почвы. Происходит это в результате частых резких смен температур в зимнее время. При оттепелях земля оттаивает, при понижениях температуры — замерзает. Растения, вытолкнутые из почвы, имеют поврежденную корневую систему и могут засохнуть, поэтому их надо пересадить или подсыпать почву вокруг растения. Чтобы избежать выпирания земляники, ее необходимо мульчировать с осени. Мульча — это изоляционный материал, защищающий почву от сильного промерзания. В качестве мульчи можно использовать перегной, торфяную крошку, опилки, древесные стружки, хвою, компост, измельченную солому, а если ничего этого под руками нет, опавшие листья. Мульчой покрывают междурядья ягодных кустов. Слой мульчи должен быть не менее 6—10 сантиметров высотой, тогда корням не страшны морозы. Весной плантацию боронуют легкими граблями, освобождая от мульчи верхушки кустов (сердечко).

Весной земляника может также вымокнуть. Длительное затопление растений приводит к недостатку кислорода, начинают отмирать корни и листья. Поэтому основные работы в этот период должны быть направлены на расчистку водоотводных канав и спуск воды, чтобы не допустить застоя талых вод. Необходимо удалить и сжечь сухие, больные и отмирающие листья. Работу нужно выполнить до выхода вредителей и до разлета спор грибных болезней. На старых сухих и погибших за зиму листьях, растительных остатках и сорняках зимуют грибы и многие вредители.

Вегетация земляники начинается рано, вскоре после схода снега, когда земля на глубине 20—25 сантиметров прогреется до 5°С. В перезимовавших зеленых листьях возникает ассимиляция. В это время надо провести рыхление земли в рядках на глубину 6—8 см. После зимы почва очень сильно уплотняется. Ослабленные после зимы кусты земляники необходимо подкормить минеральными и органическими удобрениями: на 1 погонный метр гряды вносят 10—15 граммов аммиачной селитры (азотное удобрение), 20—35 граммов суперфосфата (фосфорное удобрение), 10—15 граммов калийной соли (калийные удобрения) и 1,5—2 килограмма перепревшего и хорошо измельченного навоза.

Подкармливают землянику и жидкими удобрениями: навозной жижей, коровяком( 1:8) — 0,5л на каждое растение, или раствором куриного помета (1:15) — 0,5 л на куст земляники. Следует правильно приготовить раствор, чтобы не сжечь растения. Емкость (бочку, ведро) наполняют наполовину птичьим или голубиным пометом, навозом или коровяком и заливают водой. Раствор оставляют на десять дней для ферментации, периодически помешивая его. Перед внесением в почву крепкий раствор разбавляют водой: навозную жижу — 8 частями воды, раствор куриного или - голубиного помета — 15 частями воды. Такой раствор содержит всю таблицу Менделеева — микро- и макроэлементы, нужные для растения.

Если насаждения изреженные, на место выпавших растений при наличии готовой рассады сажают новые растения.

В. Пономаренко, доктор биологических наук

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 73 | автор: sadovod | Сегодня, 15:44 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.