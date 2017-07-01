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::. Огород на подоконнике в марте | На подоконнике
Огород на подоконнике в марте
В марте пора пересадить в свежую почву выращиваемые в горшочках на окне многолетние овощные культуры (острые и полуострые сорта перца, базилик, майоран, мяту, мелиссу, эстрагон, котовник и др.). О том, что это пора сделать, свидетельствует образование войлока из корней. Горшок переворачивают, можно слегка постучать о стенки, и ком земли выпадает целиком под действием силы тяжести. Предварительно горшок с растениями немного подсушите, в противном случае корни могут оборваться. При пересадке всегда происходит повреждение корней, но, как правило, оно компенсируется хорошим ростом в новой почве.
Проводить пересадку перед цветением или плодоношением не желательно, в этом случае лучше сделать перевалку, то есть растения с комом земли осторожно перенести в новую емкость большего размера, а пространство между комом земли и стенкой осторожно заполнить землей и хорошо уплотнить.
Дренаж в новом горшке сделайте из слоя битых кирпичей, черепков, крупной гальки, мха и древесных углей. Он препятствует застою воды и тем самым предотвращает закисание почвы. Дренаж из песка и мха удерживает некоторое количество воды, создавая ее запас, и обеспечивает последующее, более равномерное увлажнение кома. Если в горшке при пересадке много загнивших корней, после их обрезки растение пересадите в емкость меньшего размера. Все срезы на корнях присыпьте толченым углем. После пересадки или перевалки горшочек с растением полейте и поставьте в полутень на 1 -2 дня.

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::. прочитало: 859 | автор: sadovod | 22 марта 2018 | Комментариев 0 |
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