

::. Жалящие насекомые не всегда безобидны | Дачный досуг Жалящие насекомые не всегда безобидны

В жаркий августовский солнечный полдень мы расположились с гостями у стола, в окружении желтоглазой ромашки и неподалеку от соседских ульев. Надо признаться, чувствовали мы себя довольно неуютно: не обратить внимания на высокую активность пчел (и даже некоторую агрессивность) было невозможно. В жаркую погоду, особенно в период размножения, происходит сильная активизация пчел, ос, шершней и шмелей, и, по утверждению специалистов, непросто угадать, в какой момент они могут атаковать и ужалить. Как правило, в течение жизни каждого из нас когда-либо жалили пчела, оса или шмель. Мне самому многократно от них доставалось, но, к счастью, серьезной аллергии к ним нет. В этом году на дороге, вплотную к кустам черной смородины, шмели организовали в земле гнезда, заметил их только, когда они начали на меня пикировать. Встречаются люди, которые могут спокойно переносить до 500 пчелиных укусов. Именно на относительно низкой чувствительности большинства людей к пчелиному яду и основана апитерапия.

У здоровых людей недомогание от укуса (боль и отек) может продолжаться от нескольких часов до суток - это зависит от того, кто именно ужалил и как много получено укусов. Однако немало людей на чужеродный белок жалящих насекомых реагируют очень тяжело. Каждый год на земном шаре от укусов этих насекомых погибает более тысячи человек.

На первом этапе важно определить, кем же проведено нападение, что дало бы ключ к эффективному лечению. Важно знать также и меры по снижению результатов укуса, особенно если это произошло на даче, озере или далеко от жилья и врачебной помощи. Очень важно представлять ассортимент препаратов, веществ и приемов, которые могли бы помочь.

Известно, что шмели, осы и шершни имеют гладкие жала, поэтому способны ужалить повторно. От них лучше спасаться бегством. Шершни представляют особую проблему - стоит только убить одного из шершней, как его «товарищи» нападают по всему фронту. Это объясняется тем, что при разрушении мешочка с ядом у шершней высвобождается химическое вещество, которое стимулирует к атаке других насекомых.

Медовая пчела жалит только раз, оставляя свое зазубренное жало (с кусочком брюшка) в коже пострадавшего, а сама погибает. При укусе медовой пчелы надо быстро удалить жало, иначе содержащийся в нем мешочек с ядом будет продолжать пульсировать 2-3 минуты, способствуя проникновению жала и яда вглубь. Проводить эту процедуру следует очень осторожно, чтобы не раздавить жало и мешочек, в противном случае в организм проникнет больше яда. Для этой цели можно воспользоваться пилкой для ногтей, иголкой, заколкой или булавкой. Пораженный участок нужно хорошенько промыть с мылом или обработать антисептиком.

Зуд от укуса можно снизить водкой (наружно) либо использовать для этой цели мазь (целестодерм, фторокорт или адвантан). Не пренебрегайте антигистаминным препаратом: тавегилом, кларитином, зиртеком, семпрексом или супрастином. Не пугайтесь, если ужаленное место становится горячим и опухает, так как это нормальная реакция организма на попавший яд. Однако если поднялась общая температура, появилось явное недомогание, озноб, учащенное сердцебиение, рвота, либо человек близок к потере сознания, тело покрылось волдырями, а также при укусе в шею или в голову, следует немедленно вызывать «скорую» или самому ехать в больницу. Пока больной или врач находится в пути, дают пострадавшему один из вышеуказанных препаратов. Людям, склонным к тяжелой аллергической реакции, рекомендуется иметь при себе шприц с преднизолоном или тавегилом.

Для уменьшения отека и предупреждения распространения яда при укусе насекомого медики и народная медицина предлагают несколько способов. Так, неплохо на пораженное место поместить холодный предмет (пузырь со льдом или ледяной кубик). Можно приложить к месту укуса и теплый предмет, это способствует нейтрализации химических веществ, которые вызывают воспаление. Быстродействующим средством для снижения болевого эффекта, по мнению некоторых специалистов, может быть нашатырь (им надо помазать укус). Довольно эффективным и в то же время простым средством служит аспирин (его прикладывают к ранке), который нейтрализует воспалительные агенты яда. Сначала место укуса смачивают (хотя бы слюной), затем втирают туда измельченную таблетку аспирина. Можно приложить к больному месту пасту из пищевой соды и воды. Паста из порошка активированного древесного угля действует очень быстро, нейтрализуя действие яда после укуса (не будет ни отека, ни болевого эффекта). Для ее приготовления надо растолочь 1 -2 таблетки угля, сделать кашицу с водой и приложить к укусу. После этого место укуса закрыть марлевой или пластиковой повязкой; чем дольше древесный уголь будет во влажном состоянии, тем лучше проявляется его действие.

Когда вас преследует гудящий рой жалящих насекомых, не следует размахивать руками, спасайтесь бегством и укройтесь в закрытом помещении, в лесу либо прыгните в воду с головой.

Конечно, лучше избегать укусов жалящих насекомых. Профилактические меры могут свести до минимума шансы получить укус. Эти насекомые «предпочитают» темные цвета, поэтому лучше носить светлую одежду. Пчеловоды обычно носят одежду цвета хаки, белую или других светлых тонов. Если человек слишком благоухает духами или лосьоном, у него больше шансов быть ужаленным. Специалистами доказано, что жалящих насекомых тянет к людям, у которых в организме ощущается недостаток цинка. (Прием цинковых соединений возможен только с разрешения врача.)

Не надо путать пчелу и осу с мухами-журчалками, очень похожими на них благодаря природному свойству (мимикрия). Как правило, эти мухи в полете умеют длительное время «стоять на месте» и не имеют опушения.

А. Лазарев,

ст. науч. сотр. ВНИИ

защиты растений



Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 138 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.