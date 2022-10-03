

::. Моя птицефабрика на подоконнике даёт по 8-9 перепелиных яиц в день | Дачный досуг Моя птицефабрика на подоконнике даёт по 8-9 перепелиных яиц в день

Когда родилась моя старшая внучка мы с дочерью серьёзно задумались о качестве продуктов для будущего прикорма. Фрукты и овощи у нас свои, дачные, выращенные в экологически чистых условиях. А вот мясо и яйцо магазинные доверия не внушали.

Но и разводить ферму на даче совсем не хотелось. Как-то зашла к соседке на чашку чая и увидела у неё на кухне небольшую клеточку с пёстрыми птичками. А в сетчатом поддончике лежали небольшие пёстрые яички! Так первый раз я увидела перепелов. Стала расспрашивать поподробнее. Мне очень понравились эти птички, симпатичные, тихие, мирные между собой.

Соседка рассказала, что держит яичную породу японский перепел, но есть породы и мясояичные, и даже бройлерные, которых специально выращивают на мясо. Это меня очень заинтересовало, я сразу подумала о внучке и экологически чистом мясе для прикорма.

Все породы приспособлены к жизни в клетках, причём большой свободы им не надо, даже наоборот в некоторой тесноте они чувствуют себя спокойнее. Клеточка мне понравилась, сетчатая, а под сетчатым дном жестяной поддон. Такую клетку очень просто убирать и мыть. Кормушка и поила вешаются снаружи, поэтому птица в них не разводит грязь. При регулярной уборке никакого запаха от птиц не будет.

Соседка держала 8 курочек и 2 петушков, и часть яиц они инкубировали и продавали перепелят. Так и я решила взять у них птичек. Думала сначала поискать мясную породу, но потом решила, что лишние петушки от яичных перепелов будут ничем не хуже.

Маленькие перепелята довольно прихотливы в уходе, поэтому соседка подрастила перепелят в специальном тёплом ящике и отдала мне в недельном возрасте. Поскольку соотношение самцов и самок у перепелят обычно 50Х50, я взяла 20 штук. Решила лишних петушков пустить на мясо, а курочек оставить для яиц.

Клетку установили на широкий подоконник на кухне, там тепло и нет сквозняков. Короткий зимний день за окном подходит по освещенности, они не любят яркого света и прямых солнечных лучей. Но чтобы перепёлки хорошо неслись, им нужен световой день 14 часов, поэтому я досвечивала клетку с помощью светодиодной лампы.

Кормить перепелок удобнее всего специальным комбикормом, который составляют из разных видов зерен с добавлением витаминов. Но соседка посоветовала баловать птичек витаминной зеленью, овощами и другими продуктами. Специально для перепелов я посеяла микрозелень и скармливала её в виде проростков. Птицы клевали с огромным удовольствием. Так же подкармливала их тертыми овощами, творогом, остатками молочных каш — всё это тоже очень нравилось птичкам.

В отдельную кормушку насыпала для них молотую скорлупу и ракушки для того, чтобы будущие яички были крепкими.

Первое яичко мы получили, когда перепёлкам исполнилось 35 дней! Это было просто удивительно. Но и говорило о том, что птичкам у нас нравится. Но с началом яйценоскости обнаружился и недостаток этих птичек. Оказывается, если самочки поют тихо и приятно, то петушки кричат громко и резко, совсем не мелодично.

Пришлось срочно обращаться к мужу соседки. Он быстро определил, что у нас 11 петушков и, поскольку мы решили оставить только перепёлок-несушек, все петушки пошли на кулинарные нужды. Ощипывать мне пришлось самой, перо отходит легко, легче чем даже у цыплят-бройлеров. Тушки получились красивые, маленькие по 200-250 грамм, мясные. Суп из перепелов внучке понравился очень, так что эксперимент мы решили повторить и следующей зимой.

Моя «птицефабрика» даёт по 8-9 яиц в день, нам этого вполне хватает. Яички насыщенного вкуса, сытные. Соседка подсказала, что дольше 9 месяцев несушек держать не выгодно, снижается яйценоскость. Поэтому такую ферму хорошо заводить именно на зимний период, пока дачный сезон закрыт, она успеет снабдить и вкусным мясом и отличным яйцами, и всё это на подоконнике!

И по даче меньше скучаю.

Раиса Ветрова, Санкт-Петербург





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::. прочитало: 14 | автор: sadovod | Сегодня, 10:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.