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::. Кохия, или летний кипарис | Цветоводство
Кохия, или летний кипарис
Кохия волосистолистная, или летний кипарис, - быстрорастущее лиственно-декоративное растение из семейства маревых. Оно имеет вид стройных колонн зеленого цвета с сильно разрезанными, очаровательными листьями, которые к осени приобретают темно-красный цвет. Кусты этого растения достигают метра, а порой и больше при ширине около 75 см. Родиной этого растения являются Средняя Азия и Южная Европа. Кохия - однолетнее растение.
Кохию размножают семенами, которые высевают в апреле в ящики или плошки. Семена надо перед посевом проморозить, тогда всхожесть семян будет значительно выше. Всхожесть семян сохраняется до двух лет, а всходят они через десять дней после посева. Через 3 недели сеянцы пикируют в персональные тары или высаживают на грядку в рассаднике. Растение плохо переносит заморозки. На место кохию надо высаживать во 2-й половине мая или в начале июня. От холода сеянцы останавливаются в росте и приобретают красновато-лиловый оттенок. Чтобы этого не было, их рано весной надо прикрыть щитами или пленкой.
Расстояние между растениями при посадке 0,5-1м. Местоположение должно быть солнечным (но выносит и полутень), почва богата питательными элементами. Кохия очень отзывчива на жидкие органические удобрения.
На рыхлых почвах кохия легко размножается самосевом. Растения, полученные при самосеве, подращивают, а затем высаживают на место.
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::. прочитало: 152 | автор: sadovod | Вчера, 10:24 | Комментариев 0 |
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