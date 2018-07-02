Пионы - долговечные рас­тения

По красоте своих крупных и яркоокрашенных цветков пион относится к одним из самых любимых садовых многолетников. Считается, что его название происходит от имени греческого врача Пиона, ученика знаменитого Эскулапа, очевидно, по той причине, что пион используется как лечебное растение.

В природе имеется около 46 видов пионов, обитающих в Европе и Азии, среди них - не только травянистые, но и кус­тарниковые растения. В Европу пионы попали из Китая, где эти цветы являются любимым национальным цветком. Поэтому культурные пионы часто называ­ют китайскими. Произошли они от пиона молочноцветного, имев­шего крупные белые цветки с многочисленными желтыми ты­чинками. Теперь существует мно­го сортов пиона с крупными махровыми цветками белой, розовой, красной окраски.

Пионы - долговечные рас­тения, могут без ущерба для цветения расти на одном месте 10 и более лет (конечно, при хорошем уходе и подкормках). Корневище у пиона толстое, цилиндрическое, листья дважды и трижды рассеченные. Цветут травянистые пионы с конца июня в течение двух-трех недель.

Для этих цветов необхо­дим солнечный участок с богатой перегноем почвой. При посадке (в конце августа) для каждого куста выкапывают яму размером 60x60 см, которую заполняют жирным перегноем, компостом, садовой землей с добавлением золы и полного минерального удобрения.

Первую подкормку прово­дят в период отрастания побегов (азотные удобрения, коровяк), вторую - в период бутонизации (полное минеральное удобре­ние), третью - в начале цветения (калийные и фосфорные удоб­рения). Такие же удобрения (по 20-30 г на кв.м.) вносят в конце цветения, что способствует луч­шему формированию цветочных почек для будущего года.

Размножают пионы деле­нием корневища. Выкапывают их в середине августа, для посадки



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»