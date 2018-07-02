|Пионы - долговечные растения
По красоте своих крупных и яркоокрашенных цветков пион относится к одним из самых любимых садовых многолетников. Считается, что его название происходит от имени греческого врача Пиона, ученика знаменитого Эскулапа, очевидно, по той причине, что пион используется как лечебное растение.
В природе имеется около 46 видов пионов, обитающих в Европе и Азии, среди них - не только травянистые, но и кустарниковые растения. В Европу пионы попали из Китая, где эти цветы являются любимым национальным цветком. Поэтому культурные пионы часто называют китайскими. Произошли они от пиона молочноцветного, имевшего крупные белые цветки с многочисленными желтыми тычинками. Теперь существует много сортов пиона с крупными махровыми цветками белой, розовой, красной окраски.
Пионы - долговечные растения, могут без ущерба для цветения расти на одном месте 10 и более лет (конечно, при хорошем уходе и подкормках). Корневище у пиона толстое, цилиндрическое, листья дважды и трижды рассеченные. Цветут травянистые пионы с конца июня в течение двух-трех недель.
Для этих цветов необходим солнечный участок с богатой перегноем почвой. При посадке (в конце августа) для каждого куста выкапывают яму размером 60x60 см, которую заполняют жирным перегноем, компостом, садовой землей с добавлением золы и полного минерального удобрения.
Первую подкормку проводят в период отрастания побегов (азотные удобрения, коровяк), вторую - в период бутонизации (полное минеральное удобрение), третью - в начале цветения (калийные и фосфорные удобрения). Такие же удобрения (по 20-30 г на кв.м.) вносят в конце цветения, что способствует лучшему формированию цветочных почек для будущего года.
Размножают пионы делением корневища. Выкапывают их в середине августа, для посадки
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