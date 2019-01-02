



::. Морозник – растение для тенистого сада | Цветоводство Морозник – растение для тенистого сада

Садоводы часто испытывают недостаток в прочных многолетниках для тени. В основном для этих целей используют хосту. В настоящее время исключительную популярность приобрели морозники, которые в садовой тени имеют явное преимущество над хостой. Существует около 20 видов морозника и межвидовых гибридов, и постоянно выводятся новые садовые сорта. К самым распространенным видам морозника относятся: морозник красноватый, кавказский и абхазский. Самые морозостойкие - морозники черный и восточный. Они прекрасно выращиваются в северных областях. О них и поговорим.

Эти виды морозника разрастаются на обширной территории и нередко остаются вечнозелеными. У растущих в природе растений маленькие цветы и только пастельных окрасок. Новый культурный сорт Грапе Гэлакси имеет красивые темно-пурпурные цветы, достигающие диаметра 7-8 см. У этого сорта восхитительные темно-зеленые листья, напоминающие кожу. Первые цветы всегда самые красивые.

Это относится и к морознику черному. В теплых регионах он пробивается из-под земли зимой на фоне снега и инея, украшая стебельки поникающими белыми цветками. На широте Москвы он зимует без укрытия. Цветет с начала апреля.

После чего его сменяет морозник восточный, цветение которого продолжается до конца апреля. Этот морозник наиболее привлекательный весенний цветок. Окраска его многообразна - от белых, кремовых, желто-лимонных и розовых до насыщенных окрасок цвета бургундского вина, иногда крапчатые или махровые.

Все морозники выносливы и неприхотливы. Морозник восточный во время холодов просто кладет свои цветоносы на землю. Но как только температура поднимется выше нуля, он, как ни в чем не бывало, вновь выпрямляется. Его зимующие листья кожистые, очень плотные. Кожистость помогает переносить низкие температуры поздней осенью. При затяжных морозах рекомендуется защитить цветущие растения мешковиной или лапником. При выращивании в горшках необходимо следить за тем, чтобы земля в горшках не промерзала, для чего горшок следует утеплить и поставить в защищенное от холодных ветров место. В природных условиях в северных широтах морозник восточный встречается редко. Поэтому отдаем предпочтение выращиванию этого вида в горшках и контейнерах, в теплое время года выставляя их в сад.

Выращивать морозники нетрудно. Они совершенно не боятся засухи. Нуждаются только в легкой обрезке поздней осенью или ранней весной, чтобы удалить поврежденные листья.

Размножаются морозники также без труда. Группа морозников укореняется легко, но если вы хотите, чтобы они разрослись и заняли большую площадь, образуя живописный грунтовой ковер, хорошо удобряйте растения весной. Высаживать морозники нужно после того, как оттает земля, в местах с кружевной тенью, образованной кронами деревьев или кустарников. Почва должна быть плодородной, богатой известью.

Все морозники чудесно выглядят рядом с крокусами и примулами. Большинство морозников отличается цветками розового цвета. Крепость и прочность морозников делают их перспективными для тенистых условий и для создания декоративного фунтового ковра на вашем участке. Отлично смотрятся морозники, растущие большими группами. После завершения цветения морозники до самой осени будут радовать глаз своей декоративной глянцевой листвой. Срезанные цветы морозников долго стоят в воде, украшая ранневесенние букеты.

Т. Бархатова

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 173 | автор: sadovod | Вчера, 13:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.