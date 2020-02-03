







::. Настурция: как вырастить крепкую рассаду | Цветоводство Настурция: как вырастить крепкую рассаду

Начинающие садоводы, выбирая цветочные культуры для украшения своего участка, нередко впадают в растерянность: как среди огромного разнообразия цветов выбрать эффектные и одновременно неприхотливые растения? Советую новичкам пока отказаться от выращивания капризных экземпляров и остановить выбор на цветах-аскетах, например, на восхитительной настурции. Эта чудная культура не потребует к себе особого внимания и будет радовать обильным цветением практически весь сезон.

Среди широкого сортового ассортимента настурции вы сможете подобрать растения с цветками любой цветовой гаммы. Можно выбрать кустовые или вьющиеся виды – и те, и другие по-своему хороши. Первые сформируют пышную зеленую шапку высотой 30-40 см с многочисленными простыми или полумахровыми цветками диаметром 5-7 см. Вторые нарастят побеги длиной 3-4 м – их можно пустить вверх по шпалере, либо позволить свисать гирляндами, высадив растения в подвесные кашпо. В любом случае настурция вас не разочарует: растение выделяется засухоустойчивостью, мирится с любым типом почвы, не привлекает вредителей (а наоборот, отпугивает их от себя и соседствующих культур) и редко болеет.

Поскольку зацветает настурция спустя 6-8 недель после появления всходов, имеет смысл приблизить момент появления первых бутонов и вырастить для этого рассаду. Единственная слабость теплолюбивой настурции – отрицательные температуры, поэтому рассаду пересаживают на грядку только, когда полностью минует угроза возвратных заморозков. Если вы планируете выращивать настурцию в кашпо на балконе, к севу семян на рассаду можете приступать уже в конце февраля или начале марта. Так же поступают нетерпеливые дачники, желающие поскорее раскрасить дачный пейзаж яркими красками – они высаживают в грунт уже цветущие кустики настурции.

Поскольку это растение плохо переносит повреждения своей слаборазвитой корневой системы, сразу высаживайте семечки в отдельные стаканы или горшочки. Семена настурции не могут похвастаться отменной всхожестью (около 70%), поэтому в каждый стакан сажайте по 2-3 семени – после появления всходов в таре оставьте один сильный сеянец.

Семена настурции имеет толстую оболочку, которая мешает наклевыванию, поэтому перед посадкой намочите их в течение 1-2 суток во влажной х/б ткани, смоченной либо простой водой, либо раствором стимулятора роста (что предпочтительнее). Как вариант – залить семена горячей водой (+50-55°С), дать жидкости остыть, извлечь семечки и оставить на день-два в тепле, завернув во влажную ткань.

Грунт, в котором будет расти рассада, должен отличаться рыхлой, пористой структурой, чтобы семенам легче было прорасти, а нежным корешкам сеянцев проще было развиваться, «дышать», впитывать влагу и элементы питания. В самостоятельно заготовленную почвосмесь обязательно добавьте перлит, вермикулит или промытый речной песок, с помощью доломитовой муки выровняйте кислотность смеси – она должна быть нейтральной ил слабокислой. Высаживайте намоченные семена в подготовленные стаканы с увлажненным грунтом, заглубляя на 1-1,5 см, и до момента появления всходов держите при +22-24°С – всходы в таких условиях появятся через 1-2 недели.

Как только покажутся петельки всходов, выставите стаканчики на самый светлый подоконник – при недостатке света сеянцы настурции быстро вытягиваются. С этой же целью можно организовать дополнительную подсветку – досвечивайте растения в марте-апреле до 14-15 ч. в сутки. Опытные садоводы, зная о склонности рассады настурции к вытягиванию, заполняют стаканы грунтом вначале только на половину или 2/3 объема, а потом по мере роста побегов подсыпают почву в тару – но это не лучший выход. Чтобы рассада получилась крепкой, более надежный вариант – обеспечить растениям достаточную освещенность, регулярно, но умеренно поливать, пару раз за период домашнего пребывания подкормить комплексным препаратом с преобладанием фосфора и калия и держать при температуре +18-20°С.

Некоторые садоводы, чтобы ускорить появление всходов, используют хитрость. В небольшой контейнер насыпают гранулированный наполнитель для кошачьих туалетов на основе древесных опилок, заливают кипятком и перемешивают – разбухшие опилки должны быть сырыми, но жидкость не должна стоять в емкости. В горячие опилки сразу высаживают семена настурции, помещают контейнер в пакет и держат в тепле. В начале формирования первого настоящего листика, сеянцы аккуратно вытягивают из опилок и высаживают в стаканы с увлажненным грунтом.

Если вы посадили рассаду довольно рано, а момент пересадки на грядку пока откладывается из-за неблагоприятной погоды, аккуратно перевалите растения вместе с земляным комом в более просторную тару. Просветы между стенками горшков засыпьте свежим субстратом, растения заглубляйте по семядольные листочки.

За пару недель до предполагаемой пересадки начните закаливать настурцию. Постепенно увеличивайте время пребывания растений на улице с таким расчетом, чтобы перед высадкой они могли безболезненно ночевать под открытым небом.

Кудрина Ирина















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::. прочитало: 147 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.