



::. Как приручить лиану: выращиваем клематисы из саженцев | Цветоводство Как приручить лиану: выращиваем клематисы из саженцев

Клематисы на участке способны превратить обычное пространство в настоящее произведение садового искусства. Ведь цветущие лианы не только красивы, но и практичны: с их помощью можно задекорировать стену, оформить забор, беседку или крыльцо и скрыть то, что не радует глаз. Менеджер отдела «Сад» гипермаркета «Леруа Мерлен Пенза» Елена Синкевич рассказала, как вырастить клематисы из саженцев и как за ними ухаживать, чтобы цветочная лиана украшала сад долгие годы.



Найти место под посадку и подготовить почву

Клематисам нужно много света, поэтому участок под посадку должен быть солнечный, со слегка рассеянным светом. Прямые лучи могут в будущем привести к тому, что цветки растения окажутся чуть бледнее, чем положено по сорту. Также важно уберечь растение от сильного ветра, так как резкие порывы могут легко сломать побеги лианы. Лучше изначально выбрать тихое и защищенное место, чтобы потом не пересаживать цветок: он этого не любит. А еще клематисы плохо переносят застой воды в почве: корни быстро загнивают, и куст может погибнуть. Поэтому для посадки нужно либо выбрать участок на небольшой возвышенности, либо, если такой возможности нет, позаботиться о дренаже — например, использовать керамзит. Размещенный на самое дно лунки при посадке материал воспрепятствует застою влаги у корней растения и этим создаст благоприятный климат и комфорт.

Теперь нужно правильно подготовить почву — она обязательно должна быть рыхлой и плодородной, иначе побеги будут расти медленнее, а цветения можно не дождаться вовсе. Природный грунт улучшают, добавив в него органические вещества: перегной, компост или готовую почвосмесь на основе натуральных ингредиентов. Идеальный состав представляет собой слабокислый грунт со значением 5,5–7,5 pH из тщательно отобранного верхового торфа без вредных примесей. Он содержит сбалансированный комплекс органических и минеральных удобрений, которые обеспечат здоровье корневой системы и быструю адаптацию саженцев к новым условиям.



Определиться с сортом растения

В семействе клематисов больше 250 видов и множество сортов различных цветов и форм соцветий: крупные и поменьше, с простыми цветками и махровыми, дискообразные и заостренные. Выбирая сорт для выращивания, важно учитывать, к какой из трех групп обрезки он относится. Клематисы первой группы не нуждаются в обрезке на зиму — весной именно на старых побегах снова вырастут прекрасные цветы. За растениями этой группы сложнее ухаживать, так как к зиме придется укрывать побеги, чтобы сохранить их. Если побеги не сохранить, то цветения в этот год не будет. Но зато в эту группу входят самые красивые, крупные махровые сорта.

Растения, относящиеся ко второй группе, требуют незначительной обрезки — осенью побеги укорачивают только на треть длины. У этих растений две волны цветения: сначала на побегах прошлого года, а потом и на свежих. На зиму их обрезают и также укрывают. Интересная деталь: если сорт махровый, то махровыми цветы будут именно на старых побегах, а на молодых — обычные.

Сорта клематисов третьей группы требуют основательной обрезки побегов — осенью их убирают практически до основания. А весной, когда вырастут молодые побеги, на них появятся цветы. Растения этой группы считаются наиболее простыми в уходе и подойдут для садоводов-новичков: осенью обрезал все до первой почки и ждешь весны.

Информацию о том, к какой группе относится саженец, производитель указывает на упаковке или в сопроводительном документе. Считается, что самые устойчивые к климатическим условиям средней полосы России — фиолетовые сорта клематисов третьей группы. Они неприхотливы в уходе, хорошо разрастаются и живут несколько десятков лет. В эту группу, к примеру, входят сорта Жакмани с простыми соцветиями и Пурпуреа Элеганс — эффектная обильноцветущая лиана с густомахровыми цветами фиолетово-бордового цвета до восьми сантиметров в диаметре.





Выбрать качественные саженцы

Молодые клематисы начинают цвести только со второго года жизни, поэтому лучше сразу купить двухлетние саженцы — они зацветут уже в текущем сезоне. Возраст саженцев так же, как и принадлежность к определенной группе, указывает производитель.

Признаком здорового растения можно считать неповрежденные и хорошо развитые почки, отсутствие подсохших корней и следов повреждений вредителями. В свободном доступе, в том числе и в гипермаркетах по обустройству дома, сада и огорода, можно встретить саженцы клематисов двух видов: с открытой и закрытой корневой системой. Первые выросли в открытом грунте и подходят для весенней посадки, а вторые развивались в горшке или контейнере — их можно высаживать и весной, и осенью. Растения с открытой корневой системой продаются в тубах, мешках или пакетах с торфом, и их желательно как можно быстрее посадить в грунт. Лучше в течение дня-двух после покупки, иначе корни могут пересохнуть и растению будет труднее приживаться на новом месте. А саженец клематиса с закрытой корневой системой можно сажать в открытый грунт и через три недели, и через месяц, но не больше. Иначе побеги лианы сильно вытянутся и ее можно будет легко повредить при транспортировке и во время посадки.



Высадить черенки в грунт

Лучше всего высаживать клематисы, когда температура воздуха ночью редко опускается ниже 10 градусов. При посадке корни растения должны легко помещаться в посадочную лунку. Ее оптимальный размер 0,6 ? 0,6 ? 0,6 метра — этого достаточно, чтобы ничего не мешало дальнейшему развитию корневой системы. При посадке нескольких растений расстояние от одного куста до другого должно быть не менее метра-полутора, так как растения сильно разрастаются и впоследствии могут мешать друг другу. При необходимости на дно посадочной лунки укладывают дренажный слой высотой 10–15 сантиметров, поверх него укладывают грунт, добавляют около 100 граммов минерального удобрения и поливают водой. Кстати, в лунку при посадке полезно добавить немного древесной золы, чтобы помочь растению быстрее укорениться. Как только вода полностью впитается, можно приступать к посадке. Саженец помещают в лунку, равномерно распределяют корни и засыпают грунтом, оставляя корневую шейку растения на 8–12 сантиметров ниже уровня земли, и поливают водой. Если цветок высажен на открытом участке без естественной опоры, можно использовать декоративную металлическую конструкцию (доступен заказ онлайн), чтобы задать направление роста и развития клематиса.



Обеспечить растению заботливый уход

Ухаживать за клематисами несложно: нужно обильно поливать посадки два-три раза в неделю и регулярно рыхлить землю. Почва должна быть постоянно увлажненной и оставаться легкой для свободного движения воздуха. В первые год-два после посадки растения можно больше не подкармливать. В последующие периоды удобрять цветущую лиану нужно будет несколько раз за теплый сезон, чтобы цветение не прекращалось и куст не зачах.

Лучший способ удобрить растение — чередовать органические подкормки с минеральными составами. Например, один раз использовать гранулированный конский навоз с азотом, фосфором и калием в составе. А в следующий — применить минеральное комплексное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы, торф, гуматы и микробиологическую добавку. Такой уход гарантирует пышное и продолжительное цветение прекрасных клематисов. Осенью после обрезки растение желательно накрыть от ветра и дождя лапником, опилками или любым другим укрывным материалом. Это сохранит его в целости до следующего сезона.

Важно также учесть, что клематисы склонны к различным болезням. Поэтому им не помешает профилактический уход с помощью специальных препаратов. После посадки куст необходимо хорошо обработать, к примеру, составом «Эпин», чтобы он лучше прижился и быстрее рос. Стимулятор роста поможет также ослабить действие факторов, которые вызывают болезни растений: влияние вредителей, заморозков, избыточной влажности и прочих стрессовых факторов.

Приручить цветущую лиану, оказывается, не так сложно. Выбрать саженцы, посадить их и ухаживать за ними может даже новичок в садовом деле. Главное — иметь желание и все необходимые для работы материалы.







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::. прочитало: 179 | автор: sadovod | 19 апреля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.