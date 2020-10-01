Клематисы – очень красивые лианы

Цветы всегда приносили и приносят людям радость, помогают им жить. Глядя на цветы, забываешь о физической усталости, на них отдыхает глаз, а такие цветы, как клематисы, даже снимают стрессы, что очень важно в нашей неспокойной сегодня жизни.

Клематисы – очень красивые лианы, которые обвивают стены моего дачного дома. Цветы этого растения крупные, розового цвета.

Эта лиана требует на зиму хорошего укрытия, так как она неморозостойкая. Поэтому сейчас, в октябре, надо срезать все цветы и оставить растение высотой около 1 м. Затем его укладывают вокруг корней, прикрывают лапником, опавшими листьями, полиэтиленовой пленкой и оставляют зимовать.

Весной (в мае) я размножаю клематисы делением. Я заметила: чем чаще их делить, тем лучше они растут. Прежде чем посадить отделенную часть лианы, я присыпаю ее золой. Если на растении появятся почерневшие листья, нужно полить его раствором медного купороса (1 ст. л. на ведро воды). Неплохо также полить известковым молочком. Для этого развести горсть извести в ведре воды.

Ф. Шаронова, цветовод-любитель

Газета "САДОВОД"







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