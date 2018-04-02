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::. Формирование ягодных кустарников | Ваш сад
 Формирование ягодных кустарников
В любом приусадебном саду обязательно есть ягодные кустарники. Они тоже нуждаются в формировании. Так, черную смородину приходится существенно обновлять каждый год, особенно тщательно вырезая старые, четырех-пятилетние ветки. Тогда она усиленно дает приросты, на которых и закладываются цветочные почки. Своевременная обрезка и внимательный сбор по весне, еще до распускания на кустах листьев, клещевых почек позволяют предохранить цветы от поражения махровостью.
У красной смородины и крыжовника обычно проводится только «освежающая» обрезка, поскольку плодоносят они на многолетних плодовых образованиях. Удаляют лишь старые и поврежденные ветки, прореживают сильно загущенные до самого нижнего яруса. У крыжовника всегда приходится укорачивать длинные прошлогодние побеги примерно на четверть или одну треть, тогда ягоды на них завязываются лучше и вырастают крупнее.
Жимолость обрезки практически не требует, за исключением тех случаев, когда надо подкорректировать конструкцию куста. У малины удаляют верхушки в зависимости от их состояния, высоты побегов и того, хорошо или плохо они перенесли зиму. Поэтому секатор тут удобнее всего применять позже, когда почки уже тронутся в рост.
Д. Вершинин
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::. прочитало: 178 | автор: sadovod | 17 апреля 2018 | Комментариев 0 |
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