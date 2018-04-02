Формирование ягодных кустарников

В любом приусадебном саду обязательно есть ягодные кустарники. Они тоже нуждаются в формировании. Так, черную смородину приходится существенно обновлять каждый год, особенно тщательно вырезая старые, четырех-пятилетние ветки. Тогда она усиленно дает приросты, на которых и закладываются цветочные почки. Своевременная обрезка и внимательный сбор по весне, еще до распускания на кустах листьев, клещевых почек позволяют предохранить цветы от поражения махровостью.

У красной смородины и крыжовника обычно проводится только «освежающая» обрезка, поскольку плодоносят они на многолетних плодовых образованиях. Удаляют лишь старые и поврежденные ветки, прореживают сильно загущенные до самого нижнего яруса. У крыжовника всегда приходится укорачивать длинные прошлогодние побеги примерно на четверть или одну треть, тогда ягоды на них завязываются лучше и вырастают крупнее.

Жимолость обрезки практически не требует, за исключением тех случаев, когда надо подкорректировать конструкцию куста. У малины удаляют верхушки в зависимости от их состояния, высоты побегов и того, хорошо или плохо они перенесли зиму. Поэтому секатор тут удобнее всего применять позже, когда почки уже тронутся в рост.

Д. Вершинин

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