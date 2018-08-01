|Опасные заболевания смородины и крыжовника
Одно из опасных заболеваний смородины и крыжовника—столбчатая ржавчина. Обычно споры этого гриба зимуют на сосне, а весной, после созревания, разлетаются по саду. Попав на смородину и крыжовник, споры начинают прорастать вторично. За 3-4 дня мелкие яркие желтые точки покрывают весь лист и даже завязи ягод.
Сразу, как только заметите такие точки на листьях смородины, сделайте опрыскивание ягодных кустов 1%-ной бордоской жидкостью, причем старайтесь попадать раствором на нижнюю сторону листьев - именно там находятся гриба. Через 8-10 дней опрыскивание повторите.
На осоке и крушине зимуют споры бокальчатой ржавчины—другого распространенного заболевания крыжовника и смородины. Споры гриба, перелетая с осоки на смородину и крыжовник, начинают прорастать, и тогда на листьях появляются утолщения красновато-оранжевого цвета, довольно крупные, величиной с булавочную головку. Меры борьбы такие же, как и со столбчатой ржавчиной. Но если принять меры заблаговременно, то можно обойтись без применения опрыскивания бордоской жидкостью, достаточно будет опрыскать нижнюю сторону листьев раствором кальцинированной или питьевой соды (3 ст. ложки соды на 10 л воды). Листья, пораженные бокальчатой и столбчатой ржавчиной, надо обязательно оборвать и сжечь.
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