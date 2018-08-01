Опасные заболевания смородины и крыжовника

Одно из опасных забо­леваний смородины и кры­жовника—столбчатая ржав­чина. Обычно споры этого гриба зимуют на сосне, а весной, после созревания, разлетаются по саду. Попав на смородину и кры­жовник, споры начинают про­растать вторично. За 3-4 дня мелкие яркие желтые точки по­крывают весь лист и даже завязи ягод.

Сразу, как только заметите такие точки на листьях смо­родины, сделайте опрыскивание ягодных кустов 1%-ной бор­доской жидкостью, причем ста­райтесь попадать раствором на нижнюю сторону листьев - именно там находятся гриба. Через 8-10 дней опрыс­кивание повторите.

На осоке и крушине зимуют споры бокальчатой ржавчины—другого распространенного заболевания крыжовника и смородины. Споры гриба, перелетая с осоки на смородину и крыжовник, начинают прорастать, и тогда на листьях появляются утолщения красновато-оранжевого цвета, довольно крупные, величиной с булавочную головку. Меры борь­бы такие же, как и со столбчатой ржавчиной. Но если принять ме­ры заблаговременно, то можно обойтись без применения опры­скивания бордоской жидкостью, достаточно будет опрыскать нижнюю сторону листьев рас­твором кальцинированной или питьевой соды (3 ст. ложки соды на 10 л воды). Листья, поражен­ные бокальчатой и столбчатой ржавчиной, надо обязательно оборвать и сжечь.

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