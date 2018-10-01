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::. Сорта плодовых культур для Ленинградской области | Ваш сад
Сорта плодовых культур для Ленинградской области
Мы уже рассказывали, как правильно посадить в саду саженцы плодо­вых и ягодных культур. Но это еще полде­ла.., важно садоводу знать и уметь подби­рать нужный сорт для данного района. Но и это еще не все... Необходимо учитывать почвенные и климатические условия Ленинградской области. На севере весна приходит на две недели позже, а весенние и осенние заморозки проявляются там сильнее.
Нашу область можно разделить на четыре зоны садоводства. Юго-запад­ная — объединяет Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский районы. Вторая — приго­родная включает Всево­ложский, Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский и город Петербург. Тре­тья — Карельский перешеек с Выборгским и Приморским районами и последняя — северо-восточная с Бокситогорским, Волховским, Киришским и Лодейнопольским, Подпорожским и Тихвин­ским районами.
Наиболее благоприятны для садоводства две пер­вые зоны, хотя выращи­вать плодовые и ягодные культуры можно во всех четырех зонах Ленинг­радской области. Можно вспомнить в качестве примера знаменитые Ва­лаамские сады на Ладоге и Финские сады на Ка­рельском перешейке. Но на вопрос, можно ли выращивать в наших садах саженцы южных сортов плодовых культур, приходится отвечать отрица­тельно. Урожая садоводы не получат, даже если бу­дут использовать индиви­дуальный уход — обрез­ки, подкормки, утеплять деревья на зиму. И здесь играет роль не суровость нашей зимы, а обеспеченность растений теплом в летний вегетационный период.
Для развития плодов яблони от завязи до зре­лости нужна определен­ная сумма активных тем­ператур. Речь идет о сумме среднесуточных температур за один сезон. Если средняя тем­пература в сутки не пре­высила десяти градусов тепла, она не включается в сумму.
Так, летний сорт яблок Папировка требует для созревания плодов 1450 —1500 градусов, Осеннее полосатое — 1550-1600 градусов, а зимнему сор­ту Антоновка необходима сумма активных темпера­тур от 1700 до 1850 гра­дусов. В области иногда бывает холодное лето, тогда плоды Антоновки могут не вызреть. Южным сортам яблони, таким как Джонатан, Голден, Дели­катес, Ренет, Симиренко и другим, требуется для вызревания плодов около 3000 градусов, поэтому ожидать урожая в наших северных условиях не приходится. Вот почему садоводам необходимо выращивать проверенные районированные и перс­пективные сорта плодо­вых и ягодных культур.
От правильного подбора сортов в конечном ито­ге будет зависеть ежегодный урожай и долговеч­ность растений.
Стоит еще раз вспом­нить простое выражение И. В. Мичурина, что "... сорт решает успех дела". Природные условия зна­чительной части области вполне благоприятны для выращивания яблони, а в условиях Лужского райо­на это растение, как ниг­де, отличается долговеч­ностью. Здесь встречают­ся деревья сортов Анто­новка обыкновенная и Осеннее полосатое в воз­расте более 90-100 лет. Яблоня отличается и хорошей урожайностью. А на Павловской опытной станции ВИР дерево в возрасте 17 лет давало урожай плодов от 100 до 140 киллограмммов. Рай­онированными сортами для Ленинградской области являются: из летнего срока созревания — Вин­ное, Папировка, из осен­них — Мелба, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, зимние сорта — Антоновка, Звездочка, Ренет Черненко, Теллисааре, Дружное. Кроме пе­речисленных существует большое количество перспективных сортов, кото­рые с успехом можно вы­ращивать в нашей обла­сти. Это яблони народной селекции, выведенные для средней полосы России, сорта Алтая, Урала и Сибири.
Что касается груши, то эта плодовая культура редко встречается в садах области, что объясняется ее слабой зимостойкос­тью. Она более теплолюбива по сравнению с яб­лоней. Восемьдесят лет назад в Петроградской губернии рекомендовали выращивать Тонковерку и Бессемянку. В настоящее время эти сорта райони­рованы в Ленинградской области.
В наших условиях воз­можно выращивание сор­тов груш с мелкими плодами (40-70 грамм) с ранним сроком созрева­ния и не пригодных для длительного хранения. К данным сортам относят­ся Пушкинская, Петровка, Ленинградская и другие. Не подходят для Ленин­градских садов груши, завозимые из Прибалтики, Калининградской облас­ти, Белоруссии, юга Рос­сии. Из перспективных сортов для испытаний на приусадебных участках можно рекомендовать такие, как Космическая, Лада, Чижовская, Люби­мица Яковлева, Мрамор­ная и другие.
В. Пономаренко
Газета «САДОВОД»
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::. прочитало: 140 | автор: sadovod | Вчера, 11:57 | Комментариев 0 |
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