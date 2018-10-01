|Сорта плодовых культур для Ленинградской области
Мы уже рассказывали, как правильно посадить в саду саженцы плодовых и ягодных культур. Но это еще полдела.., важно садоводу знать и уметь подбирать нужный сорт для данного района. Но и это еще не все... Необходимо учитывать почвенные и климатические условия Ленинградской области. На севере весна приходит на две недели позже, а весенние и осенние заморозки проявляются там сильнее.
Нашу область можно разделить на четыре зоны садоводства. Юго-западная — объединяет Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский районы. Вторая — пригородная включает Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский и город Петербург. Третья — Карельский перешеек с Выборгским и Приморским районами и последняя — северо-восточная с Бокситогорским, Волховским, Киришским и Лодейнопольским, Подпорожским и Тихвинским районами.
Наиболее благоприятны для садоводства две первые зоны, хотя выращивать плодовые и ягодные культуры можно во всех четырех зонах Ленинградской области. Можно вспомнить в качестве примера знаменитые Валаамские сады на Ладоге и Финские сады на Карельском перешейке. Но на вопрос, можно ли выращивать в наших садах саженцы южных сортов плодовых культур, приходится отвечать отрицательно. Урожая садоводы не получат, даже если будут использовать индивидуальный уход — обрезки, подкормки, утеплять деревья на зиму. И здесь играет роль не суровость нашей зимы, а обеспеченность растений теплом в летний вегетационный период.
Для развития плодов яблони от завязи до зрелости нужна определенная сумма активных температур. Речь идет о сумме среднесуточных температур за один сезон. Если средняя температура в сутки не превысила десяти градусов тепла, она не включается в сумму.
Так, летний сорт яблок Папировка требует для созревания плодов 1450 —1500 градусов, Осеннее полосатое — 1550-1600 градусов, а зимнему сорту Антоновка необходима сумма активных температур от 1700 до 1850 градусов. В области иногда бывает холодное лето, тогда плоды Антоновки могут не вызреть. Южным сортам яблони, таким как Джонатан, Голден, Деликатес, Ренет, Симиренко и другим, требуется для вызревания плодов около 3000 градусов, поэтому ожидать урожая в наших северных условиях не приходится. Вот почему садоводам необходимо выращивать проверенные районированные и перспективные сорта плодовых и ягодных культур.
От правильного подбора сортов в конечном итоге будет зависеть ежегодный урожай и долговечность растений.
Стоит еще раз вспомнить простое выражение И. В. Мичурина, что "... сорт решает успех дела". Природные условия значительной части области вполне благоприятны для выращивания яблони, а в условиях Лужского района это растение, как нигде, отличается долговечностью. Здесь встречаются деревья сортов Антоновка обыкновенная и Осеннее полосатое в возрасте более 90-100 лет. Яблоня отличается и хорошей урожайностью. А на Павловской опытной станции ВИР дерево в возрасте 17 лет давало урожай плодов от 100 до 140 киллограмммов. Районированными сортами для Ленинградской области являются: из летнего срока созревания — Винное, Папировка, из осенних — Мелба, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, зимние сорта — Антоновка, Звездочка, Ренет Черненко, Теллисааре, Дружное. Кроме перечисленных существует большое количество перспективных сортов, которые с успехом можно выращивать в нашей области. Это яблони народной селекции, выведенные для средней полосы России, сорта Алтая, Урала и Сибири.
Что касается груши, то эта плодовая культура редко встречается в садах области, что объясняется ее слабой зимостойкостью. Она более теплолюбива по сравнению с яблоней. Восемьдесят лет назад в Петроградской губернии рекомендовали выращивать Тонковерку и Бессемянку. В настоящее время эти сорта районированы в Ленинградской области.
В наших условиях возможно выращивание сортов груш с мелкими плодами (40-70 грамм) с ранним сроком созревания и не пригодных для длительного хранения. К данным сортам относятся Пушкинская, Петровка, Ленинградская и другие. Не подходят для Ленинградских садов груши, завозимые из Прибалтики, Калининградской области, Белоруссии, юга России. Из перспективных сортов для испытаний на приусадебных участках можно рекомендовать такие, как Космическая, Лада, Чижовская, Любимица Яковлева, Мраморная и другие.
В. Пономаренко
Газета «САДОВОД»
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