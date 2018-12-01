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::. Как сберечь кору молодых деревьев "Сельский вестник" за 1885 | Ваш сад / Здоровье дачного участка
Как сберечь кору молодых деревьев "Сельский вестник" за 1885
Кора молодых деревьев - лакомая пища для кроликов, зайцев, водяных крыс, которые обгрызают ее, вследствие чего деревья сохнут и погибают. Чтобы обезопасить себя от вреда, приносимого этими животными, советуют смазывать стволы деревьев на аршин высоты мазью из смеси ворвани* с небольшим количеством глины. Это надо повторять несколько раз - по мере того, как высыхает ранее намазанная смесь и всегда в хорошую погоду, чтобы мазь могла хорошо высохнуть и крепко держаться. Уверяют, что животным, попробовавшим хоть раз этого состава, молодая кора навсегда опротивет.
"Сельский вестник" за 1885

*Во?рвань — устаревший термин, которым называли жидкий жир, добываемый из сала морских млекопитающих, а также белого медведя и рыб.
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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 11:24 | Комментариев 0 |
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