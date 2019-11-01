



::. Снежноягодник кистевой | Ваш сад Снежноягодник кистевой



Снежноягодник - кустарник высотой до полутора, а иногда до двух метров, родом из Северной Америки. С красивыми розово-белыми цветками, собранными в кистевые соцветия, которые цветут практически все лето - с конца июня по август включительно. Однако наиболее привлекателен снежноягодник в сентябре, когда на нем появляются плоды. Это белые, крупные, размером с вишню ягоды, висящие в виде гроздей на тонких ветках, которые украшают кустарник с осени до весны. Снежноягодник - очень морозостойкое, засухоустойчивое, теневыносливое, устойчивое к загрязнению воздуха растение.



Снежноягодник легко размножается отводками, черенками, семенами. Семена сеют осенью под зиму или весной. При весеннем севе их нужно обязательно стратифицировать. Семена выдерживают около месяца во влажном песке, при температуре около нуля (под морозильной камерой в холодильнике). Весной посеять в рыхлую почву, содержать ее во влажном состоянии, но не заливать. Осенью сеянцы вырастут около 30 см, их можно пересадить на постоянное место. На третий год растенив начнет плодоносить.



Снежноягодник дает очень много корневой поросли, а это говорит о том, что его целесообразно использовать для создания красивой, густой живой изгороди. Кусты высаживают вдоль участка, их можно группировать с другими декоративными кустарниками. Ветви, которые будут расти внутрь участка, нужно удалять, а боковые ветви соседних кустов будут переплетаться. Вы получите практичную и очень красивую изгородь, которая будет радовать вас не только летом, но и зимой.

Т. Васягина

Газета "САДОВОД"













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::. прочитало: 111 | автор: sadovod | Сегодня, 10:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.