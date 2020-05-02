







::. Форма кроны ПИРАМИДА | Ваш сад Форма кроны ПИРАМИДА

Самой старинной формой крон являются различного рода ПИРАМИДЫ. Так называют деревья, имеющие конусовидную форму, весь ствол которых покрыт многочисленными разветвлениями. Правильно выращенная пирамида по праву считается настоящим произведением садового искусства. Как писал классик формового садоводства Н. Гоше, «правильные пирамиды в саду - то же, что скульптурные орнаменты на фасаде дома». Ширина пирамид, как и высота, может быть самой различной. Пирамиды подразделяются на следующие виды: правильные, крылатые и канделябровые.

У ПРАВИЛЬНОЙ (ярусной) пирамиды ветви, располагаемые ярусами, отходят от ствола под углом 45 градусов. Выращивают такие пирамиды в основном из груш. Из сортов яблони пригодны прежде всего те, у которых ветви отходят от ствола под острым углом (что неудобно для большинства систем формирования). Ярусное (мутовчатое) расположение ветвей приближает эту форму к естественному росту деревьев.

Расстояние между ярусами 0,4-0,5 м. Первый ярус следует заложить на высоте 0,4 м. Ветви второго яруса располагают в промежутках первого, третьего - в промежутках второго и т. д. По длине ветви вышерасположенного яруса должны быть короче, чем ветви нижерасположенного. На скелетных ветвях размещают лишь

обрастающую древесину. Для образования прямого ствола необходимо, чтобы почка, выбранная для побега продолжения центрального проводника (при его укорачивании с целью закладки очередного яруса), находилась против предыдущего среза. Почки для продолжения ветвей должны быть обращены наружу.





У КРЫЛАТОЙ пирамиды, в отличие от правильной, ветви всех ярусов находятся друг над другом, образуя как бы крылья. Пирамиды, ярусы которых состоят из 3, 4, 5 ветвей, называют трех-, четырех- и пятикрылыми. Крону имеет

смысл формировать из 4-5 ярусов. Крылатые пирамиды требуют установки каркаса из металлической или деревянной стойки, к верхнему концу которой прикрепляют соответствующее числу крыльев количество проволок. Последние натягивают на равном расстоянии друг от друга и закрепляют в почве. Они определяют направление отдельных крыльев пирамиды. От стойки к проволоке прикрепляют деревянные планки, по которым направляют побеги. Вначале делают планки для нижнего яруса, затем, по мере появления новых побегов, устанавливают планки для последующих ярусов.





Указанный проволочный каркас требуется установить и при выращивании КАНДЕЛЯБРОВОЙ пирамиды - весьма оригинальной формы. При ее создании высаженный у стойки однолетний саженец кронируют на высоте 0,25-0,3 м. Формируя шестиветочную

пирамиду, оставляют 3 боковых побега, которые на следующий год укорачивают, оставив 2 почки на каждом, т. е. побеги раздваивают, получая вместо первоначальных трех шесть. Полученные побеги в течение первого и второго года выращивают горизонтально, прикрепляя к деревянным планкам и оставляя в приподнятом положении лишь верхушки. Когда побеги достигают проволок, им придают наклонное положение. Все развилки ветвей следует закладывать одновременно, удерживая их в равновесии. Побег продолжения центрального проводника направляют по стойке. Таким же образом формируют восьмиветочную пирамиду, закладывая 4 побега и раздваивая каждый из них.

В. Степанычев, канд. с.-х. наук









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::. прочитало: 184 | автор: sadovod | 11 мая 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.