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::. ЯБЛОКИ БЕЗ ЗЕРЕН (Газета «Сельский вестник» 1906 г.) | Ваш сад
ЯБЛОКИ БЕЗ ЗЕРЕН (Газета «Сельский вестник» 1906 г.)
Один американский садовод из провинции Колорадо начал заниматься опытами разведения яблонь, дающих яблоки совсем без зерен, так как известно, что количество зерен в яблоке уменьшает его цену на рынках. Долго он старался достичь этого прививкой различных сортов и, наконец-то, опыт его увенчался успехом: теперь в его саду около 2 тысяч яблонь, дающих яблоки совсем без зерен. Они имеют еще то преимущество, что не портятся, так как их совсем не трогают гусеницы, питающиеся, как известно, яблочными зернами. Садовод утверждает, что количество яблонь легко можно довести до I миллиона. Сами яблони еще отличаются теми свойствами, что легко переносят холодный климат и совсем не страдают от весенних заморозков и ветров.
(Газета «Сельский вестник» 1906 г.)
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::. прочитало: 159 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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