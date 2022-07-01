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::. Как накормить плодовое дерево. Способы подкормок для продвинутых и ленивых садоводов | Ваш сад / Удобрения
 Как накормить плодовое дерево. Способы подкормок для продвинутых и ленивых садоводов
Все важнейшие физиологические процессы, осуществляющиеся в растениях, происходят с участием различных элементов минерального питания, поглощенных корневой системой растения. Обеспеченность растения всеми необходимыми элементами питания в нужных пропорциях положительно влияет на количество и качество урожая, а также на способность дерева противостоять болезням и вредителям.
Удобрение плодового дерева начинается с моменты посадки саженца.
Важно хорошо заправить посадочную яму всеми необходимыми органическими и минеральными удобрениями, чтобы обеспечить растение питательными элементами в течение первых 2-3-х лет. При посадке в посадочную яму добавляют 2 ведра перепревшего навоза или компоста, 500 г древесной золы, 300-400 г суперфосфата, 100-300 г калийных удобрений. Нормы, конечно, корректируются в зависимости от плодородия почвы. Органические удобрения и древесная зола дадут саженцу все макро и микроэлементы. В древесной золе нет только азота. Но макроэлементы нужны саженцам в больших количествах, поэтому вносят фосфорные и калийные минеральные удобрения, Минеральные азотные удобрения при осенней посадке вносят весной.
Через 2-3 года необходимо производить подкормки плодовых деревьев, и здесь важно не наделать ошибок.
Каждую весну за 2-3 недели до цветения в почву вносят минеральные азотные удобрения, азот необходим для наращивания листьев, побегов, а осенью вносят минеральные фосфорные и калийные, а также и органические. Если осенью подкормка не проводилась, то её проводят весной, объединяя с азотной подкормкой.
Но, как и вносить удобрение и куда?
Корни у дерева начинаются ниже корневой шейки растения и представляют собой толстые корни первого порядка. От них отходят корни второго порядка, а от корней второго порядка отходят корни третьего порядка и т. д. Эти корни крепкие, толстые образуют скелет корневой системы. Они прочно удерживают дерево, но поглощением влаги они не заняты. А более тонкие корни, высших порядков, называются обрастающими корнями, а самые тонкие из них - корневой мочкой. Эти белые корешки и занимаются поглощением влаги с растворенными в ней элементами питания. Расположены они в основной своей массе на краях корней, отдаленных от ствола дерева. А начиная со второго года и все последующие диаметр корневой системы в 1,5 – 2 раза больше диаметра кроны дерева. Глубина залегания основной части корней плодового дерева находится в слое почвы до 80-90 см.
Подача почвенного раствора именно в эту зоны будет являться самой эффективной подкормкой. Разбрасывание удобрений по поверхности приствольного круга и заделывание в почву рыхлением приемлема только для азотных удобрений. Фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве и их гранулы остаются в том месте, куда мы их помещаем.
Для подкормки плодовых деревьев фосфорными и калийными удобрениями делают траншеи по окружности, диаметр которой немного больше диаметра проекции кроны, а глубиной 25-30 см
И заделывают удобрения равномерно смешивая с почвой на глубину этой траншеи. Нормы зависят от возраста дерева и от плодородия почвы, но в среднем на 5-6 летнее дерево расходуют аммиачной селитры 130 г, суперфосфата 270 г, сульфата калия 90 г.
Работа эта трудоемкая, особенно для больших деревьев и на задерненной почве.
Но существует и другой более простой способ. Можно воспользоваться новым удобрением РАКЕТА. Это комплексное минеральное удобрение, в котором есть все основные питательные вещества в необходимых пропорциях – азот, фосфор и калий, а также микроэлементы: медь, цинк, марганец, бор, кобальт. Форма этих удобрений в виде колышков. Колышки забиваются в почву и медленно растворяясь в течение всего вегетационного периода насыщают почвенный раствор необходимыми для дерева элементами питания в необходимых пропорциях. Если земля рыхлая и мягкая – то смело вбивайте колышки, в зону основного залегания всасывающих корней, и лучше деревянным молотком
Если твердая задерненная – выкопайте маленькой лопаткой лунки. Иначе колышки могут рассыпаться.
Но я поступаю иначе. Я беру лом и протыкаю почву в том месте, где сосредоточены всасывающие корешки на глубину примерно см 30, затем смачиваю почву и опускаю в полученное отверстие колышек с необходимыми элементами питания. Помогаю опустится колышку на дно отверстия какой-либо палкой и засыпаю отверстие. Таким образом колышки попадают в самую активно впитывающую часть корневой системы. Это удобрение пролонгированного действия, оно медленно растворяется и насыщает почвенный раствор, которым питается плодовое дерево. Для молодого дерева с диаметром ствола до 5 см на высоте около метра достаточно 3 х колышков, а для больших деревьев может понадобится и до 10 таких колышков. Вносить в почву эти удобрения рекомендуется ранней весной или осенью, 1 раз в сезон. Кстати, такие колышки выпускают и для ягодных кустарников, хвойных и декоративных культур.
Возможны и жидкие подкормки плодовых деревьев - удобрениями, разведенными в воде. Их также эффективнее вносить в зону сосредоточения основной массы всасывающих корешков.


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::. прочитало: 97 | автор: sadovod | Сегодня, 17:36 | Комментариев 0 |
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