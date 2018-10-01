Влияние удобрений на сроки хранения овощей

Для улучшения хранения овощей необходимо правильно применять удобрения. Так, овощные культуры в процессе выращивания не должны обильно удобряться свежим навозом и куриным пометом, а также минеральными азотными удобрениями. Положительное влияние при хранении имеют повышенные дозы калийных удобрений и древесной золы. На плодородных почвах целесообразнее вносить больше фосфорных и калийных удобрений, способствующих лучшему вызреванию овощей и, следовательно, хранению. Наиболее же эффективно сбалансированное питание всеми основными элементами - азотом, фосфором, калием и кальцием. Это повышает урожай и улучшает лежкоспособность закладываемой на зиму продукции. Нехватка в почве одного из этих элементов снижает устойчивость овощей к болезням, увеличивает так называемую естественную убыль. Так, бор предотвращает у свеклы появление корнееда (сердцевинной гнили), у моркови - растрескиваемость корнеплодов.

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