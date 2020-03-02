Летние старорусские сорта яблони (ПЛОДОВИТКА ранняя, ЦАРСКИЙ тип.)

ПЛОДОВИТКА ранняя. Старый русский сорт. Деревья средней силы роста, с округлой кроной. Листья небольшие, овальные. Плоды небольшие, около 70 г массой, плоско-конической и плоско-округлой формы с широкими ребрами, блестящие, бледно-желтые с тонким размытым розовым румянцем, с тонкой короткой плодоножкой.

Мякоть желтоватая, рыхлая, сочная, сладковатая. Созревают плоды в августе и могут сохраняться 3-4 недели. Плоды перед съемом сильно осыпаются от ветра. Сорт зимостойкий и урожайный.



ЦАРСКИЙ тип. Старый русский сорт. Дерево средне-рослое с раскидистой формой. Рано вступает в пору плодоношения. Плоды крупные, удлиненно-конические, зеленовато-белые, с небольшим розовым румянцем на солнечной стороне.

Мякоть рыхлая, сочная, желтовато-белая, кисловатого вкуса. Созревают плоды в конце августа и могут сохраняться до 4 недель. Сорт зимостойкий и урожайный.

Наши старорусские сорта яблони сыграли важную роль в создании новых сортов в Западной Европе и Америке. Канадский плодовод Ч. Гибб, посетивший в 1882 году Россию с целью изучения местных сортов, вывез 120 русских сортов яблони. Сорта народной селекции не потеряли своего значения и в наше время. Они могут радовать садовода-любителя своими плодами, хорошим урожаем и устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания.

В. Пономаренко, доктор биолог. Наук









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