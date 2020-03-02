Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Летние старорусские сорта яблони (ПЛОДОВИТКА ранняя, ЦАРСКИЙ тип.) | Ваш сад / Яблоня
Летние старорусские сорта яблони (ПЛОДОВИТКА ранняя, ЦАРСКИЙ тип.)
ПЛОДОВИТКА ранняя. Старый русский сорт. Деревья средней силы роста, с округлой кроной. Листья небольшие, овальные. Плоды небольшие, около 70 г массой, плоско-конической и плоско-округлой формы с широкими ребрами, блестящие, бледно-желтые с тонким размытым розовым румянцем, с тонкой короткой плодоножкой.
Мякоть желтоватая, рыхлая, сочная, сладковатая. Созревают плоды в августе и могут сохраняться 3-4 недели. Плоды перед съемом сильно осыпаются от ветра. Сорт зимостойкий и урожайный.

ЦАРСКИЙ тип. Старый русский сорт. Дерево средне-рослое с раскидистой формой. Рано вступает в пору плодоношения. Плоды крупные, удлиненно-конические, зеленовато-белые, с небольшим розовым румянцем на солнечной стороне.
Мякоть рыхлая, сочная, желтовато-белая, кисловатого вкуса. Созревают плоды в конце августа и могут сохраняться до 4 недель. Сорт зимостойкий и урожайный.
Наши старорусские сорта яблони сыграли важную роль в создании новых сортов в Западной Европе и Америке. Канадский плодовод Ч. Гибб, посетивший в 1882 году Россию с целью изучения местных сортов, вывез 120 русских сортов яблони. Сорта народной селекции не потеряли своего значения и в наше время. Они могут радовать садовода-любителя своими плодами, хорошим урожаем и устойчивостью к неблагоприятным условиям произрастания.
В. Пономаренко, доктор биолог. Наук




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 140 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2020 (7)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"