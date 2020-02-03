Летние старорусские сорта яблони (Коробовка)

В России издавна выращивают летние старорусские сорта яблони. Они отличаются ранним созреванием плодов, хорошим вкусом, урожайностью и высокой зимостойкостью. Многие из них с успехом выращиваются далее в суровых условиях острова Валаам, расположенного, как известно, в северной части Ладожского озера. Деревья достигают возраста 100-150 лет.

КОРОБОВКА - ранне-летний старый русский сорт, известный более 100 лет и широко распространенный в центральных, северо-западных и западных районах России. Свое название сорт получил из-за своих мелких плодов, урожай которых собирали крестьяне в бельевые корзины - короба.

Плоды мелкие, правильной сплюснутой формы, зеленовато-желтые, с очень слабым грязноватым румянцем в виде крапин и еле заметных полос, мякоть рыхлая, сочная, медово-сладкого вкуса, ее даже в старину называли Медуничкой. Созревают плоды в конце июля, начале августа. Сохраняются они около месяца.

Сорт транспортабельный. Вступает в пору плодоношения на 7-8 год. Устойчивый к болезням. Зимостойкий. У нас в Павловске 15-17-летние деревья дают по 50-60 кг.

Известный плодовод М.В. Рытов в 1903 году писал о Коробовке: "Старые деревья, в возрасте 50 и более лет, необыкновенно плодовиты, но приносят очень мелкие плоды, не ценимые в торговле, а прореживание кроны, также завязи и обильное удобрение могут вести к получению плодов большой величины и ценности". Интересную оценку этому сорту дает любитель-садовод Ф. Овсянников: "Коробовка в садах Лужского уезда в Петербурге на рынке ценится выше остальных летних сортов и нередко продается по цене зимних сортов от 1 рубля до 1руб. 50 коп. за пуд".

До революции Коробовка широко выращивалась в садах нашей области.



В. Пономаренко, доктор биолог. наук

Газета "САДОВОД"









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