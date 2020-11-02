Яблони со вставкой из клонового подвоя

В продаже иногда встречаются саженцы яблони со вставкой из клонового подвоя. Многих садоводов интересует: чем же такие саженцы отличаются от обычных карликовых деревьев?

Выращивают обычный семенной сильнорослый подвой, на него прививают черенок клонового карликового подвоя, который называется вставкой. Затем на него уже прививают нужный сорт яблони.

Саженец состоит из трех частей: корней подвоя, штамба карликового подвоя и кроны определенного сорта яблони. Вставка способствует слабому росту дерева и ускоряет его вступление в плодоношение.

Деревья со вставкой обладают большей устойчивостью, чем деревья на карликовых подвоях, соответственно отпадает необходимость создания дорогостоящих опорных конструкций. Выращивание деревьев с промежуточной вставкой из карликового подвоя еще не получило распространения в нашей области.

В. ПОНОМАРЕНКО, профессор

Газета «САДОВОД»







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