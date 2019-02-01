Почему вишня цветет, но плодов не дает?

Вишня является перекрестно-опыляемым растением. Для завязывания плодов вишни необходимо опыление пыльцой вишни другого сорта. Если у садовода на участке растут вишни одного сорта, пусть даже 2 или больше кустов, то плодов они обычно не завязывают. В саду желательно иметь хотя бы 2 разных сорта вишни для опыления. Кроме того, имеет большое значение и наличие пчел или других насекомых-опылителей во время цветения, поскольку вишня опыляется главным образом пчелами или другими насекомыми. Иногда причиной плохого урожая являются заморозки во время цветения, при которых достаточно повредиться только пестикам. Вы увидите красочное цветение, но, увы, плоды при этом завязываться не будут. Вишня обильно цветет, но завязывание плодов не происходит. Если внимательно посмотреть на такой цветок, то видно почернение рыльца пестика и всего пестика.

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