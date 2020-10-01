Вишня под Санкт-Петербургом

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Цветущая и плодоносящая вишня в саду — одно из любимейших растений. Особенно широко ее выращивают в центральных областях России. Несколько севернее Санкт-Петербурга проходит северная граница ареала ее возможного выращивания в европейской части страны. С продвижением в восточные континентальные и более суровые районы возделывание вишни становится малоперспективным. Основной фактор, лимитирующий ее возделывание в северных широтах, — недостаточная теплообеспеченностъ растений в течение годичного цикла их развития, которая в сочетании с периодически случающимися суровыми зимами делает здесь вишню культурой рисковой.

В Ленинградской и смежных с нею областях вишню выращивают исключительно как любительскую культуру. Наиболее благоприятные почвенно-климатические условия для нее сложились в Лужском, Кингисеппском, Сланцевском, Гатчинском, Ломоносовском и Волосовском районах.

Несмотря на определенные сложности и неудачи, преследующие садоводов при выращивании вишни, она пользуется большой любовью и популярностью и является в саду желанным растением. Значительный и неослабевающий спрос на нее объясняется высокими технологическими качествами плодов и желанием садоводов расширить сложившийся здесь ассортимент плодовых и ягодных культур.

Выращивание вишни в северных широтах — занятие непростое, поэтому прежде, чем браться за него, необходимо знать особенности и требования по уходу за посадками. Для этого есть смысл заранее ознакомиться с причинами неудач при ее выращивании, чтобы не допускать их в своей практике. Этому посвящена настоящая публикация.

Итак, обычные ситуации, с которыми обращаются за помощью садоводы, таковы: вишня медленно растет, нет прироста, облиственность растений слабая, ветви голенастые, на стволах и в разветвлениях образуются наплывы камеди, растение цветет, но не плодоносит или дает очень мало плодов. Причины подобных состояний растения могут быть различными, и нужно разбираться в каждом конкретном случае.

Основная причина угнетенного состояния может заключаться в том, что ваш участок не соответствует требованиям вишни. Если почвенно-климатическое местоположение участка не удовлетворяет требованиям культуры (низинные, холодные, тяжелые или болотистые, торфянистые, кислые, неокультуренные, избыточно увлажненные почвы, высокий уровень грунтовых вод, незащищенность участка от холодных северных ветров), то лучше вообще отказаться от ее выращивания. Все равно ничего не получится, будете мучать растения и мучаться сами. Растения не смогут нормально развиваться, не будут долголетними и быстро погибнут.

Почва для посадки вишни должна быть окультуренной, хорошо дренированной и иметь реакцию почвенного раствора ближе к нейтральной. Избыток влаги возможен весной, до начала вегетации растений, только в короткий ранневесенний период таяния снега.

Попутно отметим, что вишня совершенно не переносит заглубленной посадки. Корневая шейка обязательно должна находиться на уровне почвы и нисколько не глубже него.

Причина слабого плодоношения может заключаться в самой природе посаженных растений. Они должны быть сортовыми, приспособленными к местным почвенно-климатическим условиям. Совершенно недопустимо приобретать саженцы в южных регионах, а затем пытаться получить урожаи на участке где-нибудь под Санкт-Петербургом. Каким бы хорошим ни был сорт там, его зимостойкость здесь будет заведомо низкой, и он не выдержит сильных морозов.

Недопустимо также сажать поросль от неизвестных, случайно приобретенных растений. Среди них зачастую попадаются слабоплодовитые по своей генетической природе растения, которые никогда, ни в каком возрасте и ни при каких условиях ухода не будут урожайными.

Посадочный материал должен быть сортовым, прошедшим проверку в северных условиях выращивания, где к сорту предъявляется основное требование — высокая морозостойкость. В значительной степени морозостойкость определяется генетической природой сорта, но зависит также от общего состояния растения, его подготовки к низким зимним отрицательным температурам.

Среди прочих неблагоприятных факторов на продуктивность вишни очень отрицательно влияют частые оттепели, чередующиеся с резкими понижениями температуры. Если в первой половине зимы резкие перепады температуры мало влияют на продуктивность растений в связи с тем, что они находятся в состоянии глубокого органического покоя, то начиная со второй половины февраля цветковые почки, находясь в вынужденном покое, могут подмерзать даже при —20°С.

Зимой в цветковой почке вишни находятся уже полностью сформированные цветки, готовые с наступлением тепла раскрыться за несколько дней. Самыми уязвимыми частями цветков являются зачатки пестиков и завязи. Достаточно им, находясь еще в почке, подмерзнуть — и даже при самых благоприятных условиях цветения и опыления плоды не смогут образоваться.

Подмерзание можно легко обнаружить, разрезав цветковые почки лезвием бритвы и рассмотрев элементы цветков с помощью лупы. Большое преимущество имеют сорта, характеризующиеся повышенной зимостойкостью цветковых почек и имеющие более длинный период зимнего покоя.

Цветки вишни могут подмерзнуть также в период цветения, если в это время случаются возвратные заморозки. Достаточно снижения температуры до минус 1—2°С, чтобы у нераскрывшихся цветков подмерзли рыльца пестиков. В этом случае вишня также будет продолжать обильно цвести, но урожая плодов не будет.

А. ЮШЕВ,

доктор биологических наук

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 275 | автор: sadovod | 5 октября 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.