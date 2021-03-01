

::. Вишня плохо плодоносит. Шесть причин | Ваш сад / Вишня Вишня плохо плодоносит. Шесть причин

Все ее сорта делят на древовидные и кустовидные. Древовидная форма – высокие, до 4-5 м, деревья, плодоносят на букетных веточках.

Кустовидная форма – это куст или небольшое дерево, не превышающее 2-3 м, плодоносит, главным образом, на удлиненных годичных побегах (приростах предшествующего года). В последнее время много вишни возделывается в Оренбурге, хотя в суровые зимы и при плохом уходе деревья, бывает, и погибают.

Как сохранить и размножить такие растения?

У корнесобственных сортов обычно появляется поросль. При отсутствии такой поросли можно размножить корневыми черенками. Поросль я откапываю в сентябре–октябре или рано весной, до распускания почек. Отпрыски выкапываю, отступив на 15-20 см. Откопанный корневой тяж перерубаю с двух сторон, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной 30 см. Нередко вишню размножаю и корневыми черенками. Корни заготавливаю поздней осенью или ранней весной. Обнажаю верхние корни и из части толщиной 0,4-1,5 см нарезаю отрезки по 12-15 см. Зимой черенки храню в подвале во влажном песке при температуре 0...2°C. Высаживаю корневые черенки ранней весной на заранее подготовленные гряды, в бороздки, на расстоянии 8-10 см один от другого, наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1-2 см, а нижний – 3-5 см. Гряды поливаю и мульчирую. В течение лета почву 3-4 раза рыхлю на глубину 10-12 см. Осенью почву перекапываю на штык лопаты, вблизи штамба – на глубину не более 10 см во избежание повреждения корней. При слабом росте вношу удобрения. Вишня очень отзывчива на внесение органических удобрений – компостов, перепревшего навоза. Наибольшая потребность в воде возникает у вишни в период начала и активного роста побегов, налива и созревания плодов. Для лучшей перезимовки провожу влагозарядковый полив в начале октября. Лучший срок обрезки – весна, до начала распускания почек. Процесс формирования кроны у вишни продолжается 5-6 лет. Скелетные ветви укорачивают только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15- 20 см. Ветви, растущие вверх, обрезкой на перевод направляю к периферии. Для вишни очень опасны раны на штамбе и скелетных сучьях, так как они вызывают камедетечение. Это заболевание ослабляет растения.



Почему же во многих садах вишня слабо плодоносит? Назову шесть основных причин.

1. Посаженный сорт не приспособлен к местным климатическим условиям.

2. Отсутствует сорт-опылитель. Для хорошего урожая вишне требуется опыление пыльцой другого сорта.

3. Нет или мало насекомых-опылителей.

4. Вымерзают цветковые почки, особенно в зимне-весенний период, когда оттепели чередуются с морозами.

5. Кислые почвы. Если почву не известковать, то у растений вишни может наступить «минеральное голодание», когда они плохо усваивают питательные элементы из почвы.

6. Для вишни совершенно недопустима заглубленная посадка, когда корневая шейка находится ниже уровня почвы.

В. Каретников, г. Оренбург







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::. прочитало: 121 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.