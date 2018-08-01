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::. Выращиваем посадочный материал вишни | Ваш сад / Вишня
Выращиваем посадочный материал вишни
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию продолжение публикации, посвященной способам полу­чения саженцев вишни в условиях нашей области
(см. статью)
Издавна с целью получения посадочного материала распро­странен способ отделения поросли. Естественно, что поросль можно брать только от корнесобственных (не привитых!) уро­жайных растений. Для исполь­зования в качестве посадочного материала рекомендуется отде­лять 1 -2-летние отпрыски, расту­щие на удалении от материнского растения. Весной раскапывают и находят горизонтальный корень, идущий от материнского растения к поросли, и перерубают его. Отделенное таким образом моло­дое растение, не тревожа, остав­ляют на месте до осени (см. рис.). За летний период на корнях образуется хорошая мочковатая корневая система. Осенью рас­тение выкапывают и используют для посадки. Не пытайтесь вы­капывать поросль сразу: ее кор­невая система наверняка будет очень слабо развитой, что не бу­дет являться хорошей гарантией приживаемости на новом месте.

Есть еще один способ получения посадочного матери­ала - размножение корневыми черенками. Его целесообразно использовать, когда у корнесобственных растений отсут­ствует поросль. Осенью или весной раскапывают корни тол­щиной 0,5-1,5 см и разрезают на куски длиной 20 см. Затем их высаживают наклонно на гряду, чтобы верхняя часть на 2 см не доходила до поверхности почвы. Гряду поливают, мульчируют торфом, закрывают пленкой. После появления побегов мо­лодым растениям обеспечивают необходимый уход.
.


Схематичное изображение размножения вишни порослью: слеваотделение поросли от материнского растения весной; справасаженец, полученный из корневой поросли к осени




А.ЮШЕВдоктор биологическихнаук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 11:07 | Комментариев 0 |
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