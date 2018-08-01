|Выращиваем посадочный материал вишни
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию продолжение публикации, посвященной способам получения саженцев вишни в условиях нашей области
(см. статью)
Издавна с целью получения посадочного материала распространен способ отделения поросли. Естественно, что поросль можно брать только от корнесобственных (не привитых!) урожайных растений. Для использования в качестве посадочного материала рекомендуется отделять 1 -2-летние отпрыски, растущие на удалении от материнского растения. Весной раскапывают и находят горизонтальный корень, идущий от материнского растения к поросли, и перерубают его. Отделенное таким образом молодое растение, не тревожа, оставляют на месте до осени (см. рис.). За летний период на корнях образуется хорошая мочковатая корневая система. Осенью растение выкапывают и используют для посадки. Не пытайтесь выкапывать поросль сразу: ее корневая система наверняка будет очень слабо развитой, что не будет являться хорошей гарантией приживаемости на новом месте.
Есть еще один способ получения посадочного материала - размножение корневыми черенками. Его целесообразно использовать, когда у корнесобственных растений отсутствует поросль. Осенью или весной раскапывают корни толщиной 0,5-1,5 см и разрезают на куски длиной 20 см. Затем их высаживают наклонно на гряду, чтобы верхняя часть на 2 см не доходила до поверхности почвы. Гряду поливают, мульчируют торфом, закрывают пленкой. После появления побегов молодым растениям обеспечивают необходимый уход.
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Схематичное изображение размножения вишни порослью: слева—отделение поросли от материнского растения весной; справа—саженец, полученный из корневой поросли к осени
А.ЮШЕВ, доктор биологическихнаук
Газета "САДОВОД"
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