Выращиваем посадочный материал вишни

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию продолжение публикации, посвященной способам полу­чения саженцев вишни в условиях нашей области

(см. статью)

Издавна с целью получения посадочного материала распро­странен способ отделения поросли. Естественно, что поросль можно брать только от корнесобственных (не привитых!) уро­жайных растений. Для исполь­зования в качестве посадочного материала рекомендуется отде­лять 1 -2-летние отпрыски, расту­щие на удалении от материнского растения. Весной раскапывают и находят горизонтальный корень, идущий от материнского растения к поросли, и перерубают его. Отделенное таким образом моло­дое растение, не тревожа, остав­ляют на месте до осени (см. рис.). За летний период на корнях образуется хорошая мочковатая корневая система. Осенью рас­тение выкапывают и используют для посадки. Не пытайтесь вы­капывать поросль сразу: ее кор­невая система наверняка будет очень слабо развитой, что не бу­дет являться хорошей гарантией приживаемости на новом месте.



Есть еще один способ получения посадочного матери­ала - размножение корневыми черенками. Его целесообразно использовать, когда у корнесобственных растений отсут­ствует поросль. Осенью или весной раскапывают корни тол­щиной 0,5-1,5 см и разрезают на куски длиной 20 см. Затем их высаживают наклонно на гряду, чтобы верхняя часть на 2 см не доходила до поверхности почвы. Гряду поливают, мульчируют торфом, закрывают пленкой. После появления побегов мо­лодым растениям обеспечивают необходимый уход.

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Схематичное изображение размножения вишни порослью: слева—отделение поросли от материнского растения весной; справа—саженец, полученный из корневой поросли к осени









А.ЮШЕВ, доктор биологическихнаук

Газета "САДОВОД"

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