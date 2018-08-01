|ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИШНИ
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию публикацию, посвященную способам получения саженцев вишни в условиях нашей области.
Вишню среди других плодовых культур, выращиваемых в северных широтах, следует отнести к трудно размножаемым. Выход посадочного материала у нее всегда значительно ниже, чем у яблони, груши, сливы. Размножение вишни посевом недопустимо, поскольку о этом случае сеянцы не сохраняют сортовых признаков материнского растения. Саженцы получают следующими способами вегетативного размножения: прививкой или окулировкой, укоренением зеленых черенков, отделением поросли или даже корневыми черенками, если растения корнесобственные. В связи с имеющимися трудностями в приобретении сортового посадочного материала садоводы, которые владеют техникой прививки, имеют большое преимущество перед теми, кто надеется приобрести его в питомниках и торговле.
Действительно, можно из одного черенка через 2-3 года получить несколько саженцев для садового участка. Владение способами прививки для садовода крайне желательно. Мало того, что это интересно. Вам не нужно будет приобретать посадочный материал: достаточно иметь один черенок, а остальные - дело техники. А разве не заманчиво иметь на своем участке дерево, привитое многими сортами разных сроков созревания?
Самый распространенный способ получения саженцев вишни - размножение прививкой, которое можно выполнять весной - черенком или летом - щитком (глазком), взятым с прироста. Садоводам-любителям мы рекомендуем использовать весеннюю прививку черенком, как более простую в исполнении и надежную в части приживаемости. Все варианты прививки подробно освещены в садоводческой литературе, и здесь излишне останавливаться на них еще раз. Обратим внимание лишь на отдельные тонкости, которые важно учитывать применительно к вишне, а именно:
- процесс прививки должен осуществляться быстро, чтобы не допустить обветривания сделанных срезов; прививочный нож должен быть очень остро заправленным, обеспечивающим выполнение гладких и ровных срезов без задиров;
- недопустимо черенки для прививки или щитки для окулировки срезать с коротких приростов; длина используемых приростов должна быть более 40 см; черенки должны находиться в состоянии покоя без видимых признаков раскрытия почек;
- толщина подвоя в месте прививки должна быть не более 10 мм, кора - тонкой и эластичной; на толстых переросших подвоях результаты прививки обычно плохие. В качестве подвоев для прививки вишни используют сеянцы или поросль местных зимостойких форм либо известных сортов, таких, как Васильевская, Владимирская, Растунья, Шубинка и др. Прививку делают в мае, когда на подвоях набухли почки и началось сокодвижение, способствующее хорошей и быстрой срастаемости подвоя с привоем. Кора на подвое должна хорошо отделяться, особенно если вы будете использовать способ "за кору". После осуществления прививки обязательно необходима плотная обвязка места соединения эластичной полиэтиленовой лентой и обмазка садовым варом.
Летнюю прививку щитком (окулировку) делают в возможно ранние сроки, в конце июля - начале августа. Приступать к окулировке следует, как только побеги привоя станут одревесневать, а кора на подвое -хорошо отделяться. Побеги, предназначенные для среза щитков, должны быть свежими, без следов увядания.
Успех окулировки вишни во многом зависит от толщины срезаемых щитков. Они должны иметь возможно более тонкий слой захватываемой срезом древесины (рис. 1). Этим достигается большая площадь совмещаемых камбиальных слоев подвоя и привоя. Прогрессивным способом выращивания саженцев вишни является укоренение зеленых черенков. В отличие от предыдущего способа, при этом получают корнесобственные растения, которые, хотя и вступают в плодоношение позднее привитых, но более долговечны, так как даже при полном вымерзании надземной части в очень суровые зимы быстро восстанавливаются за счет прикорневой поросли.
Использование для размножения оптимальных сроков срезки черенков, находящихся в интенсивном росте, легких пленочных укрытий, стимуляторов роста и обеспечение периодического увлажнения черенков и субстрата позволяют к концу второго года получать полноценные однородные корнесобственные саженцы.
Не все сорта в одинаковой степени пригодны для размножения зелеными черенками, и непременным условием является наличие пленочного укрытия с частым поливом в виде мелкого распыла воды. Более подробно читайте о нем в специальной литературе.
Издавна с целью получения посадочного материала распространен способ отделения поросли. Об этом способе мы расскажем подробно в следующий раз.
А. ЮШЕВ,
доктор
биологических наук
Газета "САДОВОД"
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