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::. ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИШНИ | Ваш сад / Вишня
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ВИШНИ
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию публикацию, посвященную способам получения саженцев вишни в условиях нашей области.
Вишню среди других пло­довых культур, выращиваемых в северных широтах, следует отнести к трудно размножаемым. Выход посадочного материала у нее всегда значительно ниже, чем у яблони, груши, сливы. Размножение вишни посевом недопустимо, посколь­ку о этом случае сеянцы не сохраняют сортовых признаков материнского растения. Саженцы получают следующими способа­ми вегетативного размножения: прививкой или окулировкой, укоренением зеленых черенков, отделением поросли или даже корневыми черенками, если рас­тения корнесобственные. В связи с имеющимися трудностями в приобретении сортового поса­дочного материала садоводы, которые владеют техникой при­вивки, имеют большое преиму­щество перед теми, кто надеется приобрести его в питомниках и торговле.
Действительно, можно из одного черенка через 2-3 года получить не­сколько саженцев для садового участка. Владение способами прививки для садовода крайне желательно. Мало того, что это интересно. Вам не нужно будет приобретать посадочный ма­териал: достаточно иметь один черенок, а остальные - дело техники. А разве не заманчиво иметь на своем участке дерево, привитое многими сортами раз­ных сроков созревания?
Самый распространенный способ получения саженцев виш­ни - размножение прививкой, которое можно выполнять весной - черенком или летом - щитком (глазком), взятым с прироста. Садоводам-любителям мы рекомендуем использовать весен­нюю прививку черенком, как более простую в исполнении и на­дежную в части приживаемости. Все варианты прививки подроб­но освещены в садоводческой литературе, и здесь излишне останавливаться на них еще раз. Обратим внимание лишь на от­дельные тонкости, которые важ­но учитывать применительно к вишне, а именно:
- процесс прививки дол­жен осуществляться быстро, чтобы не допустить обветривания сделанных срезов; прививочный нож должен быть очень остро заправленным, обеспечивающим выполнение гладких и ровных срезов без задиров;
-  недопустимо черенки для прививки или щитки для окулировки срезать с коротких приростов; длина используемых приростов должна быть более 40 см; черенки должны находить­ся в состоянии покоя без видимых признаков раскрытия почек;
- толщина подвоя в месте прививки должна быть не более 10 мм, кора - тонкой и элас­тичной; на толстых переросших подвоях результаты прививки обычно плохие. В качестве подвоев для прививки вишни используют сеянцы или поросль местных зимостойких форм либо из­вестных сортов, таких, как Ва­сильевская, Владимирская, Растунья, Шубинка и др. Прививку делают в мае, когда на подвоях набухли почки и началось соко­движение, способствующее хо­рошей и быстрой срастаемости подвоя с привоем. Кора на подвое должна хорошо отделяться, особенно если вы будете ис­пользовать способ "за кору". После осуществления прививки обязательно необходима плот­ная обвязка места соединения эластичной полиэтиленовой лен­той и обмазка садовым варом.
Летнюю прививку щитком (окулировку) делают в возможно ранние сроки, в конце июля - начале августа. Приступать к окулировке следует, как только побеги привоя станут одревесневать, а кора на подвое -хорошо отделяться. Побеги, пред­назначенные для среза щитков, должны быть свежими, без следов увядания.
Успех окулировки вишни во многом зависит от толщины срезаемых щитков. Они должны иметь возможно более тонкий слой захватываемой срезом дре­весины (рис. 1). Этим достигается большая площадь совмещае­мых камбиальных слоев подвоя и привоя. Прогрессивным способом выращивания саженцев вишни является укоренение зеленых черенков. В отличие от пре­дыдущего способа, при этом получают корнесобственные растения, которые, хотя и всту­пают в плодоношение позднее привитых, но более долговечны, так как даже при полном вымер­зании надземной части в очень суровые зимы быстро восстанавливаются за счет прикор­невой поросли.
Использование для раз­множения оптимальных сроков срезки черенков, находящихся в интенсивном росте, легких пленочных укрытий, стимуля­торов роста и обеспечение периодического увлажнения черенков и субстрата позволяют к концу второго года получать полно­ценные однородные корнесоб­ственные саженцы.
Не все сорта в одинаковой степени пригодны для размно­жения зелеными черенками, и непременным условием является наличие пленочного укрытия с частым поливом в виде мелкого распыла воды. Более подробно читайте о нем в специальной литературе.
Издавна с целью полу­чения посадочного материала распространен способ отделения поросли. Об этом способе мы расскажем подробно в следу­ющий раз.
А. ЮШЕВ,
доктор
биологических наук
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 10:53 | Комментариев 0 |
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