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::. Размножение садовой земляники | Ваш сад / Земляника
Размножение садовой земляники
Наверное, ни один владелец земельного участка не может устоять перед соблазном развести как можно больше ягодных культур. И в первую очередь выбор его падает на садовую землянику, больше известную в народе как клубника. Это растение размножают несколькими способами: львиную долю сортов — усами, остальные за неимением таких «отростков» - делением куста и семенами. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Размножение земляники усами
Данный метод получения рассады ягодной культуры считается наиболее простым в исполнении. Усами кустики земляники начинают обзаводиться после того, как с них собрали урожай. Для лучшего укоренения усов участок, на котором высажены растения, избавляют от сорняков, подвергают рыхлению и поливают. Далее отросток с розеткой расправляют, прижимают, слегка вдавливая, к поверхности почвы, и присыпают землей. При этом верхушечная почка (сердечко) не должна оказаться под слоем грунта. После того, как произойдет укоренение молодого куста, стрелку уса обрезают, оставляя отросток длиной 2 см. Теперь кустик можно пересадить на другую грядку.
Пока на землянике растут усы, культура должна максимально расходовать получаемые из почвы питательные вещества исключительно на данный процесс. По данной причине в озвученный период цветки и завязи с растения необходимо обрывать.
Нельзя оставлять на одном кусте более пяти усов одновременно. Если их не обрезать, а дать укорениться, материнское растение ждет неизбежное истощение, что самым неблагоприятным образом скажется на урожае.
Для размножения усами годятся крупные кусты земляники, достигшие одно- или двухлетнего возраста, абсолютно здоровые, высокоурожайные, отличающиеся достаточной скороспелостью. Легче всего происходит укоренение ближних к материнскому экземпляру розеток.
Можно поступить иначе: высадить розетки на разводочные грядки для доращивания. После сбора ягоды ножницами обрезают с куста усы, а из них вырезают розетки. Наличие или отсутствие у последних корней не имеет значения. Во время посадки на не укорененных розетках должно быть по 2 листика, на укорененных — по 3-4. Остальные листочки убирают. Высаживать подготовленные кустики земляники на разводочную грядку надо в соответствии со схемой 5-15*15 см. По окончании процедуры их следует полить.
Доращивание предполагает тщательный уход за молоденькой земляникой, который состоит в регулярном увлажнении почвы, рыхлении, прополках. В жаркую солнечную погоду желательно обеспечить посадкам притенение лутрасилом — это простимулирует образование корней у розеток. В конце лета — начале осени рассада готова к высаживанию на постоянное место. О том, что она качественная, судят по наличию трех и более листочков на кусте, развитого сердечка и корешков длиной около 5 см.

Размножение ягодной культуры семенами
Семенной метод размножения актуален для крупноплодных и мелкоплодных сортов садовой земляники, не дающих усов, а нацелен он на сохранение имеющихся и получение новых сортовых качеств растения.
Подходящее время для высевания семян — март месяц. Их рассыпают на поверхности влажной почвы, несколько вдавливая в грунт. Затем посевы накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом и отправляют в холодильник на три дня, по окончании же данного срока размещают в светлой теплой комнате. Их нужно регулярно проветривать, но также беречь от сквозняков; время от времени увлажнять водой из пульверизатора. Всходы появляются спустя месяц. Пикируют рассаду земляники в фазе 2-3 настоящих листьев. В результате этого мероприятия кустики распределяют в отдельные торфяные горшочки. В мае их высаживают в открытый грунт по схеме 30*20 см. Обязательным условием является наличие у закаленных растений 6-ти листочков.
Семена земляники можно получить самостоятельно. Просто внимательно осмотрите кустики, выберете наиболее крупные, красивые ягоды, дождитесь их перезревания, затем сорвите, положите на бумажный лист, который разместите в теплом сухом месте. Через пару недель с подсохших ягод вышелушите семена.

Размножение ягодной культуры делением куста
Этот способ, как и семенной, применим к безусым сортам земляники. Деление куста по-другому именуется партикуляцией. Чтобы размножить культуру таким образом, необходимо в весенний период или по окончании плодоношения выкопать самые урожайные и хорошо развитые кусты, очистить корни от земли и ножом разделить на части в области розетки. Можно сделать это руками. Важно следить за тем, чтобы каждая деленка имела белые молодые корешки длиной до 7 см, целое сердечко и 3-5 листиков. Их высаживают на постоянное место, используя схему 80*30 см для крупноплодных сортов и 20*30 см — для мелкоплодных.
Надежда Пономаренко






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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Вчера, 13:32 | Комментариев 0 |
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