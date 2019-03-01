Семенное и вегетативное размножение садовой земляники

Выращивать сорта крупноплодной земляники из семян нет смысла. Сеянцы ее не будут передавать все качества материнского растения. Происходит расщепление признаков. Семенным размножением земляники пользуются только селекционеры при выведении новых сортов.

Наши плодовые и ягодные растения при их выращивании размножаются преимущественно вегетативно, т.е. частями растений - прививкой, черенком, почкой, отводками, делением куста, усами и т.д. Каждое плодовое растение представляет собой сорт - клон. Размножая вегетативно, удается сохранить качества материнского растения и использовать их практически неограниченное время. Вегетативное размножение подходит для любого растения, сохраняя даже бесплодные и недостаточно жизнеспособные гибриды. Вегетативное размножение создает благоприятные условия для закрепления ценных признаков. Садоводы могут заниматься клоновой селекцией - отбором ценных форм (яркая окраска, крупный размер плодов, высокая продуктивность, устойчивость к болезням и др.) растений.

Существенного успеха клоновая селекция земляники достигла за рубежом. В Англии удалось отобрать внутри сортов Рояль Соверен, Хакслей и Жемчужина Праги ряд клонов, устойчивых к одной или нескольким вирусным болезням, которым подвержены были исходные сорта. У известного у нас высокоурожайного сорта Зенга Зенгана был найден клон, по урожайности и величине плодов превосходящий материнский.

В. Пономаренко,

академик Петровской

академии наук

Газета «САДОВОД»



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