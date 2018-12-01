



::. Как бороться с сорняками | Здоровье дачного участка Как бороться с сорняками

Важная осенняя проблема - сорняки, особенно многолетние, и в наибольшей степени - корневищные и корнеотпрысковые, наносящие большой ущерб урожаю овощных культур. На дачных участках, где слабо занимаются уничтожением вредной растительности, она быстро распространяется, отнимая у огородных культур питание, влагу и затеняя от солнечных лучей. Их вредоносность бывает настолько велика, что в случае незащищенности они способны за несколько лет заполонить весь участок. Самыми злостными среди них являются сныть и пырей. Распространяя свои корни глубоко под землей, они порой достигают границы подпочвенного слоя. Необходимо тщательно очищать от них огород. Но защита от корневищных растений - трудное дело. В осенние месяцы, когда в них снижаются жизненные процессы, уничтожение этих сорняков наиболее эффективно.

Эту работу нужно проводить постепенно, но последовательно, освобождая грядку за грядкой во время перекопки, тщательно перебирая все комочки земли и удаляя до мельчайшего кусочка корневища. Только тогда можно полностью избавиться от сорняков. Выбранные корни садоводы нередко относят на компостные кучи, полагая, что там они погибнут и перепреют. Но этого делать нельзя. В компосте корневища остаются живыми в течение 2-3 лет. Лишь в высушенном виде они погибают полностью. Для этого их разбрасывают на дорожках или открытых площадках, где под воздействием солнца и ветра они высыхают и гибнут. И лишь после этого их можно отнести на компостные кучи или использовать в качестве биотоплива весной.

На опустевших осенью грядах не следует оставлять отсеменяющиеся сорные травы. Некоторые из них способны сформировать и разбросать многие тысячи семян, обильно "засевая" гряды и сильно усложняя борьбу с ними в последующем. Сорняки нужно уничтожать повсюду, в том числе - в бороздах между грядами и за их пределами. Назойливые корневищные растения могут вновь "вернуться" на чистые гряды с пустырей, обочин дорог или берегов канав. Чтобы не произошло повторного засорения, на границах очищенных земель и пустошей прокладывают вертикально полосы старой полиэтиленовой пленки, устанавливая их в два ряда на всю глубину почвы.

На пустующих местах дачного участка к осени нередко вырастает множество сорных растений, представляющих собой очаги размножения многих вредных насекомых. Иногда эти растения с обильным урожаем семян переносят на компостные кучи, где они в течение многих лет могут хорошо сохраняться и прорастают после внесения компоста на грядах. Вследствие этого засоренность посевов огородных культур еще более возрастает. Чтобы избежать увеличения количества вредных семян, скошенные травы следует высушить и сохранить до весны в качестве биотоплива. Так же необходимо поступать и с другими растительными остатками - ботвой огурца, кабачка, томата, картофеля и других, в том числе цветочных, культур. Вместе с заготовленным сеном их после сушки укладывают в стожок на возвышенном месте участка и сохраняют укрытыми пленкой до марта - апреля.

III .Г. Бексеев

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 150 | автор: sadovod | Вчера, 11:32 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.