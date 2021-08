::. Особенности хранения овощей | Как сохранить урожай. Особенности хранения овощей

Лакомиться свежими овощами круглый год сегодня не проблема. Однако не следует забывать о том, что в понятие «свежие овощи» входит два этапа. Свежие овощи — это те, которые сорвали непосредственно с грядки или из теплицы. Это первый этап. Вторым этапом является хранение без переработки.

Сегодня мы поговорим о способностях овощей различных видов к лежкости, а также об условиях хранения.

1. Продолжительное хранение овощей предполагает соблюдение определенных условий. В капусте кочанных сортов, репчатом луке и корнеплодах не должно содержаться нитратов в повышенном количестве. Нарушение режима хранения приведет к тому, что относительно безопасные нитраты зачастую преобразовываются в нитриты. А они очень опасны.

2. В питании культур, которые выращиваются для хранения, должны преобладать калий и фосфор, а количество азота должно быть умеренным. Наличие микроэлементов обязательно.

3. Для хранения не подойдут: мытые, раннеспелые или, наоборот, недозрелые овощи. То же самое относится к промерзшим овощам или из подзимних посевов. Кроме того, на овощах, предназначенных для хранения, не должно быть никаких механических повреждений.

4. При продолжительном хранении овощных культур неизбежно уменьшение общей массы и, что немаловажно, снижение процента сухих веществ, витаминов, сахара и других полезных соединений.

5. Не стоит хранить:

· кресс-салат;

· водяной кресс;

· огуречную траву;

· спаржевый салат;

· спаржу;

· шпинат;

· редис;

· щавель.

6. Некоторые разновидности, а то и целые группы овощей различаются особенностями, касающихся требований к условиям хранения. Если вы решили хранить белокочанную капусту, то имейте в виду, что для этой цели подойдут позднеспелые сорта, отличающихся лежкостью. Убирать капусту следует в поздние сроки и при низкой температуре от - 1 до +2 °C. Следите за тем, чтобы кочаны не были промерзшими. Их укладывают вверх кочерыжками, но можно и подвесить. Сгнившие листья необходимо удалить как можно раньше. Больные места присыпьте толченым древесным углем или молотым мелом.

7. Температура для уборки краснокочанной капусты не должна быть ниже - +4 °C. Лежкость капусты зависит от сорта. Капуста, взращенная на слишком сильно увлажненной почве и/или при избытке минеральных удобрений, хранится плохо. 2-3 прилегающих листа защищают кочаны.

8. Если появится серая гниль (при температуре +3-+4 °C) приготовьте мел для опудривания (соотношение - 0,2 кг мела на 10 кг капусты).

9. Самые лежкие разновидности савойской капусты при температурах, близких к нулю, могут храниться до апреля.

10. Брюссельскую капусту рекомендуется прикопать в песок на глубину корней. При температуре 0-1°C и влажности до 95 % она может храниться до 2-х месяцев. Кочаны отлично сохранятся в холодильнике в перфорированных пакетах на протяжении 1-1,5 месяца.

11. Головки брокколи неполной спелости и с кроющими листьями, срезанные утром или вечером, можно хранить в пакете при температуре 1-2 °C. Срок хранения - до5 дней.

12. Не следует поливать салат перед уборкой. Он должен быть сухим. При температуре 18 °C, в темном месте он хорошо сохранится в течение 3-4 дней, при нулевой температуре от 3-х недель до месяца. При той же температуре, но в пакете - до 1,5 месяцев.

13. В пакете и в увлажненном виде можно хранить мангольд. Но недолго.

14. Тыкву можно хранить всю зиму в сухом помещении при температуре от +6 до +10 °C, влажности воздуха 70 %.

15. Средние или крупные клубни стахиса без проблем сохранятся в пакетах или ящиках с песком при температуре 0-3 °C; влажности 85-95 %.

16. Зеленое перо разных видов луков сохраняется в холодильнике до недели и более. Перед срезкой пера растения не следует поливать. Лучше других хранится перо шнитта, но поставленное в воду.

17. Лук-порей, прикопанный в песок, может храниться до 3-3,5 месяцев. Глубина - до 12 см, температура - 1-3 °C. Этот лук обладает замечательной особенностью увеличивать при хранении содержание витамина C. На зиму его закладывают наряду с уборкой капусты поздних сортов.

18. Лук-севок, диаметром до 1 см следует хранить нулевой температуре 0о C. Но если он средний или крупный, температура воздуха должна быть не ниже +18 °C. В противном случае после высадки будет много стрелок.

19. Лук-шалот обладает отличной лежкостью.

20. Черешки ревеня обычно хранят при температуре 1-2 °C в пленочной таре. В таких условиях он хранится, как минимум, 3дня.

21. Корни сельдерея и петрушки с зеленью можно прикопать в песок. Температура - 1-3 °C. Предельный срок хранения - до 2-х месяцев. А если зелень петрушки поместить в воду и периодически ее менять, она не увянет до 2-х недель.

22. Тепличная дыня с ее нежной кожицей сохранится не более 4-х дней. Обязательное условие - отсутствие трещин.

23. Кочаны цикория салатного при температуре 2-4 °C хранятся до 2-х недель.

24. Лежкость столовой свеклы выше, чем у любого другого корнеплода. Уложив свеклу на картофель, вы продлите срок его хранения.

25. Хорошей лежкостью отличается брюква, репа и пастернак. Первые две следует собрать до заморозков и хранить в песке. Оптимальная температура хранения 0-1 °C, влажность - до 95 %. Пастернак не возбраняется хранить до весны на том месте, где он рос. В аналогичных условиях хранят скорцонеру и овсяный корень.

26. Редьку хранят во влажном песке. Подмораживание корнеплода недопустимо.

27. Корни катрана и хрена нужно хранить в песке. Температура - 0о C.

28. Уборку моркови рекомендуется производить при низкой температуре. А в целях снижения количества нитратов за 2 недели до сбора обильно полейте ее. К слову, так она дольше сохранится. А хранят ее, как правило, в песке. Еще один вариант: обмакнуть в густую глиняную болтушку, подсушить и разложить по ящикам, не переслаивая песком.

29. Сладкие перцы хорошо хранятся при температуре + 8 °C и влажности 90 %, не теряя в качестве. При этом может увеличиться количество витамина C. Срок хранения - несколько недель

30. Баклажан при обычной температуре хранится не более недели. При + 5 °C он может храниться в течение нескольких недель





.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Как питание овощей влияет на их хранимость

ПРОЦЕССЫ ПРИ ХРАНЕНИИ ОВОЩЕЙ

Почему во время хранения морковь иногда становится горькой?

КАК БЕЗ ПОТЕРЬ УБРАТЬ УРОЖАЙ?

Что делать, чтобы сохранить посевные качества семян.

::. прочитало: 98 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.