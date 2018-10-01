



::. Цереусы (Cereus) — род растений семейства Кактусовые | Ландшафтный дизайн Цереусы (Cereus) — род растений семейства Кактусовые

Особенно богато разнообразием наблюдаемых признаков подсемейство цереусовых.

Цереусы могут иметь или не иметь воздушных корней. Растения без воздушных корней подразделяются по форме стебля (шаровидные и наподобие свеч), по наличию или отсутствию колючек или щетинок на цветках. Существует множество признаков, позволяющих отличать один вид растения от другого. Различные виды кактусов могут очень сильно отличаться друг от друга. Растения эти бывают древовидными или кустообразными, цвести ночью или днем, иметь разное количество и форму ребер, быть ползучими, стелющимися или прямостоящими.

В противоположность непредсказуемым опунциям, цереусы-канделябры всегда стремятся ввысь. Они отличаются своей высотой. Растения обычно обладают мощным стеблем, который в естественных условиях достигает гигантских размеров, вытягиваясь в высоту до 15—18 метров, и образует непроходимые заросли.

Книга рекордов Гиннеса (1984 г.) приводит пример рекорда высоты и упоминает цереус Карнеги гигантскую, обнаруженный в пустынях Северной Америки, который достиг высоты 23 м. В качестве рекорда веса ученые приводят в пример растение пахицереус Вебера. Учитывая его высоту в 15 метров, все восходящие отростки канделябры, общим числом превышающие 70, а также мощное основание, вес растения может быть оценен примерно в 25 тонн. Гигантское растение! Пишут также, что некоторые виды цереусов, произрастающих в Аргентине, могут достигать 25 метров в высоту.

Растут цереусы легко и не требуют особого ухода. Это их свойство в сочетании с красотой нарядов, отличающихся разнообразием, привлекает внимание любителей и коллекционеров кактусов.

В комнатных условиях немногие цереусы цветут. В естественных условиях цветки цереусов отличаются особенной красотой. Может быть, поэтому цереусы часто имеют поэтические названия: царица ночи, принцесса ночи, солнечный цереус, ночной змеевидный цереус, цветок обожания, небесно-голубой цереус.

Некоторые цереусы обладают особенными свойствами. Цереус «голова старика» покрыт множеством длинных белых волосков, словно седыми волосами на голове человека. Этот кактус в естественных условиях достигает высоты 15м. Другой цереус, epostoa lanata считается лучшим кактусом из тех, что обладают белым «пуховым» покрытием, образованным длинными белыми волосками, под которыми спрятаны многочисленные колючки. Волоски словно образуют слегка желтеющую сверху гриву. Кактус Лофофора (пейота) внешне особенно не выделяется, представляя собой небольшой сине-зеленый шар. Но мякоть кактуса, если ее съесть, вызывает опьянение. Содержащиеся в ней алкалоиды вызывают красочные галлюцинации. В некоторых странах до сих пор существует запрет на выращивание пейоты, даже на содержание ее в коллекциях.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Опунция (лат. Opuntia) — род растений семейства Кактусовые

Как вырастить чеснок из воздушных луковиц-бульбочек?

ЗИГОКАКТУС (ZYGOCACTUS)

КЛЕЙСТОКАКТУС (CLEISTOCACTUS)

ЦЕРЕУС (CEREUS)

::. прочитало: 97 | автор: sadovod | 8 октября 2018 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.