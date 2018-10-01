



::. Опунция (лат. Opuntia) — род растений семейства Кактусовые | Цветоводство Опунция (лат. Opuntia) — род растений семейства Кактусовые

Кактусы являются растениями - суккулентами. Succulents - значит «обильный влагой, сочный». Существует множество суккулентных растений, запасающих влагу в различных частях: в листьях (алоэ, агавы), в стеблях, корнях. Эти части растений приобретают мясистую плоть, насыщенную водянистой слизью. Крупные растения могут запасать в себе до нескольких тонн и даже десятков тонн жидкости. Кактусы, как правило, относятся к стеблевым суккулентам.

Среди нескольких сот родов растений, входящих в семейство кактусовых, наиболее известны филлокактусы, опунции, отличающиеся разнообразием и причудливостью форм, высокие стволистые цереусы, шарообразные эхинопсисы.

Опунции

Опунции принимают наиболее экзотические формы и отличаются непредсказуемостью развития.

Побеги опунций могут появиться там, где их меньше всего ожидаешь. Это наиболее многочисленная и распространенная группа кактусов. Их можно встретить не только в Америке и Африке, но также на Юге Европы, Юго-Восточной и Средней Азии, на Кавказе.

Родина опунций - Америка. Там опунции находили самое широкое применение. Растение широко использовалось для хозяйственных нужд, а также в религиозных целях и даже принималось за божество. Столица Мексики, город Мехико, в древности назывался Теночтитлан, что на языке местных индейцев означало «место священной опунции». Город отличался правильностью планировки и чистотой, в то время несвойственной для южно-европейских городов.

Семейство кактусовых подразделяется на подсемейства. Принято выделять три основных подсемейства: перескиевые, опунциевые и цереусовые. По своему строению кактусы отличаются друг от друга и постепенно изменяясь, как бы переходят из одного подсемейства в другое. Внутри подсемейств также существует деление по разным признакам.

Стебель растения состоит из нескольких сегментов, своеобразных «лепешек с шипами». Каждый такой сегмент заканчивает развитие к концу вегетационного периода. На следующий год растение продолжит рост за счет формирования новых сегментов. Стебель обладает древовидной сердцевиной, как бы образующей стержень. Древесина центральной части стебля пориста и имеет вид кружев. Благодаря своим свойствам она используется для изготовления украшений, кустарных изделий. Из нее хорошо получаются трости, рамы для картин, настольные приборы-чернильницы.

Плантации опунций - это своего рода пастбища для красных тлей (coccus axin), любимое место обитания которых - кактусы. Вам, наверное, приходилось слышать о краске кармин. Эта красная краска получается из кашенели — этих красных тлей, живущих на опунциях, она очень редка и дорога. Даже сегодня, в век химии и анилиновых красителей, кармин не всегда находит себе замену.

Многие опунции колются, на поверхности у них имеются глохидии — загнутые на концах крохотные щетинки, впивающиеся в кожу. Получить порцию глохидии можно лишь едва коснувшись растения. Даже при слабом сотрясении эти крошечные гарпуны настигают жертву.

Наиболее распространены следующие виды опунций: опунция базилярис, о. гумифуза, о. микродазис. В качестве хороших подвоев можно использовать о. леукотриха, о. фикус индика, о. робуста. Как известно, опунциями увлекался Гете и выращивал их у себя в комнатных условиях.

Опунции нетребовательны к почве и легко растут. Основные требования опунций — это солнечное и теплое место, оптимальная почва — опесчаненый суглинок, подкормка в период роста, сухой воздух и холодная зимовка (около 6—8°С). Как правило, это крупные растения, но встречаются и карликовые виды. Среди них - необычная карликовая опунция, известная под именем «рука негра» (о.clavfriodes). Ее побеги, подобно кораллам, соединяющиеся в причудливый коричневый стебель, опутаны белой паутиной волосков. Это растение не колючее.

В парке города-казино Монте-Карло находится самое старое в Европе собрание кактусов, в основном состоящее из цереусов. Выращенные среди искусственных скал, кактусы воссоздают южно-американские пейзажи своей родины.

У древних индейцев существовал кактус-бог опунция. Опунция индика по-ацтекски называлась «теоночтли», а «тео» означает «бог». Был у них также Бог-цереус — эхинокактус, называемый «теокомитл». Громадные шаровидные стволы этого кактуса, достигающие в диаметре одного метра и обладающие огромными колючками, использовались для совершения жертвоприношений. Колючки кактусов могут достигать длины 10-20 сантиметров.

В. Будилов, О. Волкова

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 15 | автор: sadovod | Сегодня, 11:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.