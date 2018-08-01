|Размножение и омоложение кактусов черенками
В наших краях кактусы почти не дают семян. Когда не удается найти необходимые семена, размножать кактусы приходится черенками и прививкой. Помимо размножения, черенкование можно использовать как способ омоложения растений. Если старое растение приобрело неприглядный вид, то в качестве черенка нужно выбрать здоровую его верхушку. Верхушку срезают острым ножом. Срезаемая верхушка должна быть вполне созревшей, однако не должна быть одеревенелой. Побеги с бутонами и завязывающимися цветками не подходят, так как они плохо приживаются. Поверхности среза нужно придать слегка коническую форму, как бы заострив место среза, подрезав с краев. Это нужно для того, чтобы подсыхающая поверхность не втянулась внутрь. На такой втянутой поверхности корни, как правило, появляются по бокам. Наиболее предпочтительно, когда корни растут из центра.
Поверхность среза необходимо подсушить до образования на ней тонкой корочки. На это может уйти от нескольких часов до нескольких недель. Особенно долго срез подсыхает у очень мясистых кактусов. Срезанный черенок следует поместить в такое место, где будет достаточно воздуха, чтобы срез подсох, и так, чтобы срез не касался почвы. Нужно особенно позаботиться о том, чтобы черенок не получил ожогов, которые могут легко на нем появиться, поскольку растение не имеет возможности привлечь дополнительную влагу из земли из-за отсутствия корней. Располагайте черенок вертикально, в его естественном положении, свойственном ему при росте, иначе может появиться нежелательное искривление, вызванное переориентацией организма кактуса по направлению к свету. У неправильно расположенного черенка могут также появиться корешки в нежелательных местах, что может надолго исказить внешний вид растения.
После окончательного подсыхания черенок помещают в почву, состоящую, например, из смеси песка с торфом. Если черенок достаточно высок, не помешает подвязать его к рядом воткнутой палочке. Очень благоприятны для укоренения условия, образующиеся под стеклянной банкой во влажном воздухе, поэтому рекомендуется прикрывать горшок с черенком стеклянной банкой. Прорастающие черенки почти не нуждаются в поливах.
При желании можно использовать синтетические регуляторы роста растений путем опыления поверхности среза препаратом, содержащим в своем составе фенокси- или нафтолсоединения, в смеси с тальком или же смазывания среза препаратом в смеси с ланолиновой пастой, наконец, при помощи простого погружения черенка в водный раствор препарата. Концентрации препарата должны быть очень низкими, не превышающими нескольких десятых долей процента. Препарат влияет на форму клеток, способствуя их удлинению, что ускоряет процесс образования корней.
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