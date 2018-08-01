



::. Размножение и омоложение кактусов черенками | На подоконнике Размножение и омоложение кактусов черенками

В наших краях кактусы почти не дают семян. Когда не удается найти необходимые семена, размножать кактусы приходится черенками и при­вивкой. Помимо размножения, черенкование можно использо­вать как способ омоложения растений. Если старое растение приобрело неприглядный вид, то в качестве черенка нужно выб­рать здоровую его верхушку. Верхушку срезают острым но­жом. Срезаемая верхушка долж­на быть вполне созревшей, однако не должна быть одере­венелой. Побеги с бутонами и завязывающимися цветками не подходят, так как они плохо приживаются. Поверхности сре­за нужно придать слегка ко­ническую форму, как бы за­острив место среза, подрезав с краев. Это нужно для того, чтобы подсыхающая поверхность не втянулась внутрь. На такой втя­нутой поверхности корни, как правило, появляются по бокам. Наиболее предпочтительно, когда корни растут из центра.

Поверхность среза необ­ходимо подсушить до образо­вания на ней тонкой корочки. На это может уйти от нескольких часов до нескольких недель. Особенно долго срез подсыхает у очень мясистых кактусов. Сре­занный черенок следует помес­тить в такое место, где будет достаточно воздуха, чтобы срез подсох, и так, чтобы срез не касался почвы. Нужно особенно позаботиться о том, чтобы чере­нок не получил ожогов, которые могут легко на нем появиться, поскольку растение не имеет возможности привлечь допол­нительную влагу из земли из-за отсутствия корней. Распола­гайте черенок вертикально, в его естественном положении, свойственном ему при росте, иначе может появиться нежелательное искривление, вызванное пере­ориентацией организма кактуса по направлению к свету. У не­правильно расположенного че­ренка могут также появиться корешки в нежелательных мес­тах, что может надолго исказить внешний вид растения.

После окончательного подсыхания черенок помещают в почву, состоящую, например, из смеси песка с торфом. Если черенок достаточно высок, не помешает подвязать его к рядом воткнутой палочке. Очень благо­приятны для укоренения условия, образующиеся под стеклянной банкой во влажном воздухе, поэтому рекомендуется прикрывать горшок с черенком стек­лянной банкой. Прорастающие черенки почти не нуждаются в поливах.

При желании можно ис­пользовать синтетические регу­ляторы роста растений путем опыления поверхности среза препаратом, содержащим в своем составе фенокси- или нафтолсоединения, в смеси с тальком или же смазывания среза препаратом в смеси с ланолиновой пастой, наконец, при помощи простого погружения черенка в водный раствор пре­парата. Концентрации препарата должны быть очень низкими, не превышающими нескольких де­сятых долей процента. Препарат влияет на форму клеток, спо­собствуя их удлинению, что ускоряет процесс образования корней.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Омоложение тепличных огурцов

Когда нужно заготавливать побеги облепихи для ее размножения зелеными черенками?

Почему кактусы имеют ребристую поверхность?

Какие способы прививки черенком лучше?

Омоложение малинника

::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.