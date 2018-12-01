Осень в саду, огороде, цветнике

В саду. Штамбы плодовых деревьев возрастом от 1 до 12 лет на зиму укрывают от грызунов. Для этого используют ветки от малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, ели, а также куски рубероида, толя, бинты из стеклополотна. Обвязка должна быть плотной. Нижнюю ее часть заглубляют в почву. Уплотняют почву вокруг штамба, утаптывают снег, чтобы мышам, передвигающимся под снегом, было трудно подобраться к дереву. При обвязке ствола лапником нужно следить за тем, чтобы ветви были направлены вниз.

У двух-трехлетних саженцев связывают вместе скелетные ветки во избежание их поломки во время таяния снега.

Землянику укрывают листом лесных пород или кладут лапник, чтобы уберечь растения от низких температур.

Последний раз в сезоне переслаивают садовыми вилами компост, вносят в него суперфосфат и золу. Поверхность компостной кучи опрыскивают или поливают раствором мочевины (700 г на 10 литров воды) для уничтожения спор опасных болезней.

Подготавливают яму или место для накопления органических отходов на зимний период. Заготавливают сухой торф и тару для хранения древесной золы. Золу пропускают через сетку, отсеивая гвозди и другие предметы.

Все время внимательно осматривают фруктохранилище. Наступает период активизации мышевидных грызунов. Подвал должен быть построен так, чтобы мыши, землеройки, крысы не могли проникнуть к сочной и вкусной продукции сада и огорода.

Очищают весь садово-огородный инвентарь от земли и ржавчины, затачивают его, покрывают машинным маслом или протирают кожицей от свинины.

В огороде. Заготавливают почву, компост, торф, перегной для весеннего использования при выращивании рассады. Эту землю держат в таком месте, где она не промерзнет.

В цветнике. Подготовленные ранее розы укрывают на зиму. При рядовой посадке ставят каркас на высоте 30-50 см от поверхности почвы. Верх его укрывают толем, рубероидом, пластиком, асбоцементными плитами, боковые стороны закрывают любым другим материалом. Перед этим кусты роз окучивают землей или насыпают холмик СУХОГО песка. При понижении дневных температур все укрытие утепляют листьями.

Клубни георгинов после просушки переносят в подпал. Клубнелуковицы гладиолусов продолжают подсушивать, отделяют сортовую детку.

Заготавливают питательную почву для комнатного посева одно- и двухлетних цветов.

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