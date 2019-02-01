



::. Физалис: от рассады до урожая | Овощеводство Физалис: от рассады до урожая

Физалис — древнее однолетнее американское растение семейства пасленовых. Его начали возделывать задолго до нашей эры в Мексике и Гватемале. В настоящее время выращивают два вида физалиса — мексиканский и земляничный. Более холодостойким является мексиканский, и его используют как овощное растение в соусах, в соленом, маринованном и других видах. Земляничный физалис — относительно более теплолюбивое растение. Плоды у него сладкие, с земляничным ароматом. Его выращивают преимущественно для приготовления варенья, джемов, компотов, начинок для пирогов, конфет, а также сушки и потребления в свежем виде. Мексиканский образует более крупные плоды.

Прорастание семян у него начинается, как и у томата, при 10— 12 °С, а у земляничного лишь

при 15— 16 °С. Оптимальная температура для роста и развития составляет 20—26 °С. Физалис хорошо растет в условиях облачной погоды, является коротко-дневным растением. Среди других пасленовых овощных культур плоды физалиса выделяются высоким содержанием сухого вещества — 7—8%. Много в них лимонной кислоты. Они особенно богаты пектином, количество которого в сухом веществе достигает 10%. По этому показателю он в два раза превосходит даже яблоки. И промышленность, и домашние кондитеры постоянно нуждаются в больших количествах пектина. Поэтому физалис должен заинтересовать их как важнейший источник этого сырья. Имеются сорта физалиса, хорошо приспособленные к условиям северной зоны: Кондитер, Земляничный изюмный, Грунтовый грибовский, Московский ранний.

Физалис является теплолюбивым самоопыляющимся растением, с полегающим, иногда полустоячим и сильно ветвящимся стеблем. Его длина в зависимости от скороспелости сорта может быть от 40 до 100 см и более. Иногда он окрашен антоцианом и имеет опушение. Листья яйцевидной или овальной формы с заострением на вершине, нередко с зубчатыми краями и частично с гофрированной поверхностью (земляничный вид). Корень стержневой, располагается неглубоко. Цветки диаметром около 1 см, желтые или палевые, с пятнистым основанием, расположены в пазухах листьев по одному. Благодаря сильному разрастанию чашечка целиком покрывает плод, и он оказывается как бы в чехле. Плоды у большинства возделываемых сортов средней величины, массой от 40 до 60 г, но есть и мелкоплодные по 12—15 г. Плод — многосемянная ягода, округлой или округло-плоской формы, зеленовато-желтой или желтой окраски. Растение цветет обильно и способно образовать много плодов — до 40 и более (на юге даже до 100 плодов). Физалис — потенциально высокопродуктивная овощная культура и в благоприятных условиях жизни может давать по 2—3 кг и более плодов с 1 м2. Семена очень мелкие, овально-плоские. Созревшие в условиях обилия тепла и света плоды формируют кондиционные семена, способные сохранять всхожесть в течение 5—6 лет.

В северных широтах физалис выращивают рассадным способом. Для получения рассады требуется 50—55 дней. В домашних условиях для него выделяют хорошо освещаемые подоконники либо выращивают его в обогреваемых парниках или теплицах. До половины возраста растения можно продержать в комнатных условиях, а в дальнейшем перенести в теплые пленочные теплицы. Необходима предпосадочная закалка рассады.

Физалис сажают одновременно с томатом, после окончания поздневесенних заморозков. Расстояние между рядами у ранних сортов 60 см, среднеспелых — 70 см, между растениями в ряду — от 35—50 см. Готовую рассаду выбирают с комом влажной земли. При посадке погружают в лунку до семядольных листьев и обильно поливают. Под физалис выделяют легкосуглинистую почву со средним плодородием и нейтральной реакцией. Летом рыхлят почву и слегка окучивают. Растения формируют, удаляя лишние боковые побеги, оставляя в северных условиях столько, чтобы на каждом образовалось по 12 — 20 плодов. В случае сильного похолодания летом целесообразно укрывать гряды полиэтиленовой пленкой.

Ш. Бексеев, профессор

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 10:20 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.