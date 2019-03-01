О рассаде и зеленых удобрениях

Дезинфекцию семян перед посевом лучше проводить в 10% растворе перекиси водорода в течение 20 минут. После этого нужно замочить их в 0,4% растворе перекиси водорода: семена капусты на 12 часов, а томата, перца, огурца и свеклы на сутки. Перекись на свету выделяет кислород, который ускоряет пробуждение семени.

Ускорить цветение и появление плодов на 15-20 дней для томатов, перцев, баклажанов, кабачков и огурцов поможет режим короткого светового дня: для томата 10-12 часов света в первые 10-12 дней после всходов; для перцев - 12-14 часов света от всходов до появления первых цветков; развитие баклажанов идет быстрее при 10 часах света, а наибольший урожай получается при 12-14 час. света до появления бутонов; для огурца и кабачка -10-12 час. света в первые 15 дней.

На остальное время, примерно с 19.00 до 6 часов утра, ящики с рассадой накрывайте картонными коробками. При открывании рассады даже на 5 мин. эффект теряется, так как растение реагирует даже на слабый свет Луны.



Основным источником высоких урожаев является навоз, но он сейчас труднодоступен. Дорожают и минеральные удобрения. Частичной заменой им могут стать дешевые зеленые удобрения: горчица белая, редька масличная, рапс. За один месяц они дают урожай 2,5-4 кг/м2, что равноценно внесению 2 кг навоза. Если их заделать в почву до цветения, то они разлагаются быстрее, чем навоз. Кроме того, корневые выделения горчицы делают доступным для растений нерастворимый фосфор почвы. Посев горчицы (5-6 г/м2) - это лучшая защита от проволочника.

Корни горчицы и масличной редьки рыхлят грунт на 30 см, и осенью можно его не перекапывать. Зимой замерзшие остатки растений защищают почву, а весной подавляют сорняки. Сев и посадку можно делать прямо в их изреженные остатки. Очень выгодно высевать горчицу и редьку летом в междурядья: подавляются сорняки, а зеленая масса заделывается в грунт не глубже 20 см (глубже она будет не разлагаться, а киснуть), и к весне у вас будет удобренная, экологически чистая грядка. Можно сеять их и ранней весной, скосить за 10-12 дней до высадки рассады и заделать в грунт граблями. Можно сажать рассаду и прямо в зеленый ковер - это хорошая защита от фитофторы.







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