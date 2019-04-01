Посев семян на бумаге

Этот способ доступен, удобен, сокращает расход семян и позволяет в жаркий посевной сезон сэкономить немного времени. Семена на бумаге пригодны для посева и весной и осенью. Кроме того все мы знаем, как непросто сеять мелкие семена, раскладывать их в бороздки соблюдая расстояние между ними. Гораздо проще, дома, удобно разместившись за столом аккуратно разложить эти семена на ленте бумаги, не торопясь и соблюдая дистанцию.

Кроме того, к этой работе можно подключить детей и людей пожилого возраста.

А теперь о самом методе.

Для начала необходимо отобрать здоровые, неповрежденные, проверенные на всхожесть семена. Самая подходящая бумага для семян – это туалетная. Можно нарезать полоски шириной 2-3 см, а можно наклеивать семена на бумагу в 2-3 ряда. Делают это с помощью клейстера или канцелярского клея. Сначала наносят полоску клея на бумагу, а затем с помощью спички или тонкой деревянной палочки аккуратно раскладывают на неё семена, соблюдая дистанцию. Расстояние между семенами следующее: для петрушки, редиса, моркови —5 см; для редьки летней—6 см, для репы, свеклы —8—10 см; для салата кочанного —20 см; для листового —2 см; для укропа—1 см; для шпината, лука-чернушки на зелень—3 см. Эти расстояния можно сократить в 2 раза, чтобы в дальнейшем проредить и получить раннюю зелень.

Затем обязательно дают подсохнуть клею и неплотно сворачивают бумагу в рулоны. Некоторые огородники для надежности наклеивают бумагу и со второй стороны, тем самым прикрывая семена с обоих сторон. Рулоны подписывают и хранят до посева в сухом месте. Когда наступает время посадки, грядку выравнивают и тщательно проливают. Затем раскладывают рулоны с семенами, присыпают землей и снова тщательно поливают дождеванием. Если семена наклеены на бумаге в один ряд, то можно их сеять в бороздки. Этот способ дает возможность получить ровные всходы, избавить огородника от лишний прополки и в конечном итоге получить долгожданный урожай.

Г. Соколов

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