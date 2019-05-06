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::. Если в мае заморозки | Овощеводство / Ваш сад
Если в мае заморозки!!!
Апрель порадовал садоводов положительными температурами, которые в некоторые дни достигали 15...17°С. И многие энтузиасты решили: пора! Посеяли редис, салат, укроп, приступили к посеву моркови и петрушки, начали подготовку гряд к посеву других культур - гороха, бобов, лука-севка и ярового чеснока, посадке раннего картофеля. Лед под почвой начал активно оттаивать. Однако зима снова показала свой характер: в начале мая температура воздуха резко понизилась до -4°С ночью. В дневные часы она составляет 0...+2°С, хотя днем (когда светит солнце) порой несколько повышается. Порой идет снег. В этих условиях поверхностный слой почвы подмерзает, оттаивание более глубоких горизонтов прекратилось. Происходит вымерзание и испарение влаги из почвы, что может привести к ее иссушению.
На проведенных посевах при иссушении почвы необходимо провести полив теплой водой в дневные (!) часы, после чего укрыть грядку пленкой или лутрасилом.
Вспаханные грядки не боронить, при возможности также укрыть. Боронование грядок осуществить непосредственно перед посевом или посадкой.
В то же время в этих условиях еще до обработки почвы можно вносить удобрения, как органические, так и минеральные. Однако органические нужно вносить непосредственно перед вспашкой.
Посеянный редис укройте второй пленкой или лутрасилом так, чтобы между двумя слоями укрытия было воздушное пространство (10-15 см). Тоже необходимо сделать и с зеленными культурами (укроп, салат).
Если верхний слой почвы под пленкой оттаял, после боронования можно посеять редис и зеленные культуры, а также морковь и петрушку. Семена перед посевом замачивать не следует. После посева полив не производить, а осуществить прикатывание почвы (уплотнить ее путем прихлопывания доской).
При установлении теплой погоды второй слой укрытия с грядки надо снять, а сам посев аккуратно (с малой высоты) полить теплой водой.
Если семена были замочены, начали проклевываться, но посев отложен из-за непогоды, то их нужно разложить на бумагу в блюдечко, сверху тоже прикрыть блюдечком и поставить под (!) морозильником. Так они могут храниться 10-12 дней.
Всходы озимого чеснока следует подкармить не раствором, а сухими минеральными удобрениями (2 спичечных коробка нитрофоски на 1 м2).
Многолетние овощи (щавель, ревень, многолетние луки) подкормить не мочевиной, а порошковой или гранулированной аммиачной   селитрой   (2-2,5 спичечных коробка на 1 м2).
Опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников против вредителей проводить только в дневное время (не позже 13-14 часов).
Разбрасывание удобрений под деревья осуществлять без последующей перекопки, которую надо провести в течение 7-10 дней, при установлении хорошей погоды.
Малину подкормить не раствором, а сухой азофоской (3 спичечных коробка на 1 мг). Оголившиеся корни земляники мульчировать только оттаявшей почвой.
Посадку кустов и деревьев проводить в дневное время, проливая посадочные ямы горячей водой. Послепосадочный полив умеренный, теплой водой. Почву после посадки замульчировать слоем 5-7 см. При установлении теплой погоды мульчу частично отгрести на края приствольного круга.

 К. Констонтинов, канд. с.-х. наук
Газета «САДОВОД»




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::. прочитало: 304 | автор: sadovod | 8 мая 2019 | Комментариев 0 |
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