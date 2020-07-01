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::. Рассада для осенне-зимнего оборота | Овощеводство
Рассада для осенне-зимнего оборота
У кого имеются зимние теплицы, пора подумать о рассаде для осенне-зимнего оборота. Рассаду огурца и томата можно вырастить на освободившейся грядке. Расстелите на грядке пленку и установите на нее торфоперегнойные или полые горшки, наполненные питательной смесью. Диаметр горшков должен быть не менее 8 см. Сеять огурцы на рассаду необходимо не позже 1-10 июля, а томат немного раньше, за 1,5 месяца до посадки.
Чтобы не возникли трудности с опылением огурцов, лучше выращивать партенокарпические гибриды, не требующие опыления: F1 Клавдия, F1 Маринда, F1 Застольные, F1 Подмосковные вечера, которые к тому же теневыносливы. Из томатов подойдут F1 Мудрец, Жемчужина.
Одновременно приступайте к выращиванию рассады сельдерея и петрушки для высадки на окне или в обогреваемой теплице. Рассаду этих культур можно выращивать с пикировкой или без нее. При выращивании рассады без пикировки а каждый горшочек диаметром 5 см посейте 2-3 семени. После появления всходов оставьте по одному развитому растению, остальные выщипните.
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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