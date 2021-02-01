

::. Советы садоводам из XIX века (Земледельческая газета, 1861, № 43) | Овощеводство / Ваш сад Советы садоводам из XIXвека (Земледельческая газета, 1861, № 43)

Никогда не работайте плохими инструментами. Приобретение хороших инструментов окупается успехом в работе. Не меняйте старых инструментов на новые, пока не убедитесь, что новые действительно лучше.

Никогда не поручайте ухода за выборными растениями посредственным рабочим. Малый излишек или малый недостаток в поливке может принести растениям значительный вред; только опытный садовод может с успехом выхаживать растения. Имейте для инструментов определенное место и никогда не оставляйте их не прибранными. У каждой вещи должно быть свое место.

Отбирайте от овощей все испорченные части. Это сбережет время повара и позем огорода. Не пренебрегайте никакой животной или растительной нечистотою. Когда можете, зарывайте остатки овощей. Делайте это или тотчас после сбора, или следующей весной.

Как только все цветочные горшки освободятся, они должны быть вымыты, просушены и убраны. Как бы ни было обыкновенно растение, никогда не сажайте его в грязный горшок. Горшок должен быть так наполнен землею, чтобы оставалось не занятого места для нужного всей земле количества воды.

Никогда не разводите дурной разности: она занимает столько же места и требует того же ухода, как и хорошая. Изучайте сбережение средств при каждой разводимой культуре. Лишнее внимание не может быть вредно.

Садовник должен получать хорошее содержание. Человек, у которого ум не поглощен заботою о средствах к существованию, принесет больше пользы; он работает лучше того, который стеснен в жизни. То же правило действует и относительно рабочих.

Никогда не гонитесь за дешевыми семенами; торговец может доставлять хорошие семена только за хорошую плату. Обращайте главное внимание на то, чтобы земля под вашими растениями хорошо пропускала воду. Где застаивается вода, не ожидайте успеха ни от овощей, ни от цветочных растений. Покрывайте семена землею хотя бы на слой, равный их толщине; но так как часть земли может быть смыта водою, то накиньте ее и на это.

Собирайте плоды в ясную погоду, когда светит солнце; кладите их в корзину осторожно, как стеклянные. Малейшее повреждение возбуждает гнилость.

Никогда не подвергайте растение быстрым переходам от одной температуры к другой. Быстрый переход в холод также вреден, как и быстрый переход в тепло. Если вам не нужны семена, то срезайте цветки, как только они завянут. Созревание семенников останавливает рост растения и образование новых цветков.

Никогда не сажайте два года кряду одну и ту же культуру или растения одного семейства на том же месте. Никогда не пересаживайте кустарники или деревья в росте. Как бы осторожно ни делалась пересадка, она если не губительна, то опасна для растений.

Все растения под рамами держите как можно ближе к свету; исключения могут быть допущены только для некоторых дремляков (орхидей). Никогда не связывайте латук или эндивий и не окапывайте сельдерей, если они не совершенно сухи. В противном случае это верное средство их сгноить.

Никогда не ставьте растения тесно ни на воздухе, ни в оранжереях. От этого портится половина растений под рамами и три четверти – в питомниках. Содержите растения в чистоте. Пыль и грязь на листьях вредны растениям, губят их. Убирайте от мороза даже воздушные растения, находящиеся в горшках.

Мороз, который не портит корней в грунте, убьет корневые мочки в горшке. Никогда не оставляйте землю в горшках или на воздухе, не разгребая долгое время, разве земля будет очень рыхла, например торфяная. Никогда не сажайте растения в горшок, не насыпав на четверть высоты черепков, а в остальные три четверти кладите землю. Никогда не гоните растения слишком быстро; для растений это положительно вредно.

Никогда не завязывайте растения так, как оно не растет в природе. Вьющиеся растения никогда не будут расти фестонами, прямые не будут вьющимися. Воспитывайте так, как бы они росли естественно, и помогайте только тем, чем помогает сама природа.

Не должно мести песчаную дорожку старою метлою: такая метла не только портит стороны, но и царапает самую дорожку. Косить траву должно в то время, когда на ней еще есть роса, если нет машины, которая режет сухую траву лучше сырой. Мочало для привязки растений надо брать только из новой рогожи; надерганные мочалки должны быть приготовлены заранее и сохранены в сыром месте.

Быстрый рост дает нежность, медленный – прочность. Поэтому овощи должно выводить быстро, плоды – умеренно. Исключение составляют случаи, когда величина имеет большее значение, чем вкус. Силу конюшенного навоза должно умерять переворачиванием, обливать водою и перевернуть перед насыпкою в гряду, на парник. Если этого не делать, то навоз сгорит понапрасну.

Сгребайте опавшие листья; копите их как можно больше: сгнившие листья – неоценимое удобрение. Сберегайте семена, луковицы и клубни там, где нет ни жары, ни мороза, ни сырости; каждое из названных обстоятельств может их испортить. Помните ваши обязанности. Старайтесь, чтобы недостатки, замеченные в хозяйстве у других, у вас были бы предупреждены. Не пренебрегайте ни одним стаканом дождевой воды: собирайте каждую ее каплю, потому что это лучшая вода для поливки растений.

Земледельческая газета, 1861, № 43

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::. прочитало: 172 | автор: sadovod | 1 февраля 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.