

::. Хрен - сорняк, если за ним не ухаживать | Овощеводство / хрен Хрен - сорняк, если за ним не ухаживать

Уже приближается поздняя осень. Ненастье, заморозки, холодный, пронизывающий насквозь ветер. Постепенно исчезают с грядок овощи, выращенные нами в благодатные дни.

Но что это? Тут и там на участке красуются зеленые, мощные, как лопасти, листья одного из известных нам растений. Его никто и не собирается убирать и заготавливать. Оно так и останется в зиму. Весной опять начнет расти в самых неожиданных местах без всякого нашего вмешательства и ухода. Вот эти-то листья мы используем в качестве приправы в маринадах и солениях.

А вот корни остаются на месте. Т. е. они остаются в почве на весь зимний период, а с весны начинают давать уже другие листья, а корни из года в год становятся все толще и толще по объему и деревянистыми по консистенции. Такие продают на рынке «находчивые» и активные продавцы, хотя наверняка знают, что в пищу они не годятся. Многие об этом не догадываются и охотно покупают.

Значит, старые невыкопанные корни не годятся, а новые листья? Они фитонцидные, отпугивают вредителей растений, хотя в отдельных случаях и сами подвергаются этой напасти, становясь дырчатыми и засыхая.

Огородники, не вникающие в суть дела, обычно произносят: «Это сорняк! Надоел, заполнил весь огород, никак с ним не справиться, чтобы вывести». Да, верно, хрен - сорняк, если за ним не ухаживать, а оставлять в огороде на произвол судьбы. Что значит ухаживать? Это значит, что качественный уход позволяет осенью получить хрен с корнями не больше 2-сантиметровой толщины, с ровной светлой поверхностью и белой сочной мякотью. Вот такие корни наиболее пригодны для пищевых целей.

Хрен деревенский наиболее распространен на Северо-Западе России. Перечислим основные сорта этого растения - Ростовский, Латвийский, Суздальский, Волковский, Атлант.



Что интересного происходит с корнями хрена? От основного корнеплода идут боковые корешки длиной 20-25 см и толщиной 1-2 см. Вот их-то соберите и храните до весны, связав в пучки. «А может, пусть себе растет и весной, и летом. А зимой отдыхает, никому ведь не мешает. Зато фитонцидные листочки у вас будут», - скажет «продвинутый» садовод-огородник. Вот в том-то и дело, что если за хреном не ухаживать, то он разрастется как сорняк по всему огороду.

В свое время я часто бывал в Эстонии и видел в тех краях целые плантации (аккуратно обработанные и ухоженные) этой культуры. И неслучайно, ведь это полезное растение, только у нас его недооценивают. В понятие «полезности» я вкладываю следующие значения: пищевое (с пикантным вкусом) и лечебное (например, компресс из тертого хрена, приложенный к верхней части груди, помогает избавиться от катара верхних дыхательных путей). В хрене содержится фермент лизоцин, повышающий сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Своими фитонцидами хрен помогает и другим растениям, препятствуя нашествию вредителей.

Особенно наглядно это можно видеть, скажем, в приствольном круге молодой яблони. Корни хрена уходят глубоко в почву, корням яблони, стремящимся к поверхностному слою почвы, особой помехи не доставляют, даже наоборот помогают своим естественным рыхлением, а фитонцидные листья отпугивают, например, листовертку. На моих посадках яблонь всегда есть 2-3 кустика деревенского хрена, и листовертки почти не бывает. И это из года в год.

Хрен, посаженный вдоль малинника (в непосредственной близости - до 20 см), не дает поросли распространяться.

Меня удивляет, что в садоводстве, где находится мой участок, хрен не выращивают, а предпочитают покупать и корни, и уже готовые приправы из хрена на рынке.



Выращивать, но как? Цветки хрена зачастую стерильны, семена культуры вызревают редко. За 27 лет огородничества мне только единожды удалось увидеть цветочек хрена и то, как он появился под яблоней, мне до сих пор неведомо. А поэтому хрен высаживают с помощью корневищных черенков. Они бывают длиной до 30 см, являются и запасающими органами, и продолжателями рода. Предшественники для его посадки - почти любые, ошибиться трудно, хрен хорошо растет даже после крапивы. Видимо, это связано с тем, что и сама крапива растет только на незасоленной и лишенной излишней кислотности почве, и также как хрен, любит органику.

С началом осени целесообразно обнажить корни хрена, удалить боковые корешки, протереть основной корень грубой тканью (хорошо, если мешковиной). Затем корни нужно присыпать почвой. Такой корень можно считать качественным. Наступила осень, и мы должны выкапывать из почвы корни. Чем выкапывать? Ну, конечно же, вилами. Лопата не подойдет - есть вероятность порезать корни.

И. Кривега

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 202 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.